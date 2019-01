Ministra Romo dice que "la violencia machista no tiene nacionalidad"

La ministra del Interior, María Paula Romo, afirmó este martes 22 de enero durante su comparecencia en la Asamblea Nacional que "la violencia machista no tiene nacionalidad" en el marco de los brotes de xenofobia producidos a raíz del reciente caso de femicidio en Ibarra. Asimismo, apeló al trabajo coordinado entre los poderes del Estado para luchar contra la violencia de género.

Romo disertó sobre casos de seguridad semejantes con el asesinato de Diana Carolina la noche del pasado martes como el incidente en Mascarilla, registrado en agosto de 2018 y el asesinato en la provincia de El Oro del oficial Cañar. “Todo este fenómeno de la violencia nos obliga a tomar decisiones aquí y ahora; si frente a un escenario de violencia vamos a responder con más violencia o si frente a un escenario de violencia vamos a responder con medidas para generar un ambiente de paz”.

Caso Diana Carolina

En este mismo lugar, en esta misma zona, el sábado último se produjo el femicidio perpetrado contra Diana, en Ibarra. La joven Diana les indica a los policías que presentará una denuncia, en ese momento el agresor se acercó con el ademán de abrazar a su pareja, pero sacó un cuchillo y la amenazó.

En Ibarra se da un promedio de siete llamadas de violencia intrafamiliar al día en 2018. Ese día, hubo 14 llamadas.

El agresor en este caso es el ciudadano, fue detenido después por la policía y lamentablemente registra tres detenciones anteriores. En el 2015 había sido detenido por violación, en el 2016 por lesiones, en 2017 por violencia sobre funcionarios públicos. En ese sentido, sostuvo que si se tuviese la posibilidad de acceder a bases de datos serias, entregadas por Venezuela, se podría hacer una verificación normal que permita movimientos migratorios regulados.

"La violencia machista no tiene nacionalidad. El hecho de que este caso, que este delito haya sido cometido por un ciudadano extranjero no puede utilizarse como ningún estigma. De hecho si revisamos las cifras, delitos horrendos se cometen todos los días por nacionales de todos los países. No es un asunto de nacionalidad. Solamente que la nacionalidad en este caso en particular jugó un papel importante para el brote de violencia que vivió la ciudad en los días anteriores", describió Romo.

Precisó que "no tenemos una policía que sale a matar, que sale a disparar; tenemos una policía profesional". Así también, anunció que el incidente de Ibarra va a ser investigado, porque "Diana no debió haber muerto delante de la policía (...) vamos a mejorar todos los protocolos que sean necesarios y la comunidad no debe dudar cuando se trata de la intervención de la policía. Cuando se trate de proteger una vida, la policía no va a dudar, y que la comunidad, cuando la Policía haga su trabajo, no dude en dar su respaldo”.

No obstante, Romo dijo que "no podemos poner en duda el trabajo de la policía. Esa intervención no refleja el 100% del trabajo de la policía nacional". (I)