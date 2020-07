“El Mandatario debe escoger vicepresidente de su confianza”

La terna enviada por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea para reemplazar al vicepresidente Otto Sonnenholzner levantó cuestionamientos sin mucho sentido, pues el Mandatario tiene el derecho de elegir a una persona de su confianza, manifestó el catedrático Felipe Burbano de Lara.

Por ello tiene lógica que María Paula Romo haya encabezado la terna, pues es una de las funcionarias más cercanas al Mandatario, comentó a EL TELÉGRAFO.

Los integrantes de la terna reunían las características que necesita el Jefe de Estado, tomando en cuenta que es el último año de gestión y tiene que asegurar una transición ordenada.



¿La composición de la terna qué le pareció?

Me parece legítima, el Presidente de la República articuló una terna con funcionarios que considera como más cercanos y de mayor confianza. En este caso, la ministra María Paula Romo encabezó la lista porque es una ministra que ha estado en el centro del Gobierno. Este es un derecho del Presidente.

¿Considera que María Paula Romo estaba preparada para asumir la vicepresidencia?

Es una mujer capacitada, muy bien formada, con una excelente trayectoria política, muy leal al Presidente y funcional al Gobierno. No veo perfiles mejores para ocupar la vicepresidencia.



Pero ha generado resistencia.

Eso no se entiende porque es una mujer tolerante, progresista, que tiene claros los objetivos del Gobierno en este momento muy difícil. Entonces, me parece una buena operadora política en el sentido amplio de la palabra.

Ahora se han difundido audios de asambleístas acusados de corrupción que la nombran.

Escuché las declaraciones de María Paula Romo indicando que esos audios se han manipulado de alguna manera para tratar de involucrarla; por lo tanto, sería una maniobra política de quienes son acusados de corrupción para implicarla. Si me pregunta a quién le creo, porque es un problema de credibilidad, yo me inclino por la ministra, más que por alguien como el asambleísta Daniel Mendoza.

¿Por qué la oposición a la ministra, especialmente de los bloques legislativos?

Porque ella ha sido una ministra de la política con unos objetivos claros. Dentro de la agenda del Gobierno no ha cedido a ciertas presiones; hay partidos, como el Social Cristiano, que no la apoyan porque no ha aceptado esas presiones partidistas. Además, estas acusaciones que le hacen son parte del juego político.

¿El nuevo vicepresidente qué funciones debería tener?

Creo que el manejo de la pandemia, mantener esta política de diálogo y apertura con todos los sectores, para darle soporte político al Gobierno y así contribuir a los puntos que el Presidente de la República definió como objetivos para este último año de su administración.



Asegurar que se garantice la estabilidad democrática.

La participación democrática de respeto, tolerancia a las libertades; y más ahora que se va a venir un proceso electoral en un contexto muy difícil, el Gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de las reglas democráticas, ayudar a una transición dentro de esta situación tan dramática que está viviendo el país, una transición lo más estable posible. (I)