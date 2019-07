Exmilitantes de Alianza PAIS niegan aportes a campañas

Galo Mora, Mariano Zambrano y Marco Troya negaron este jueves 25 de julio del 2019 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que recibieron o entregaron algún tipo de recursos económicos para financiar la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glas y del binomio Lenín Moreno-Jorge Glas.

Esto, en base a las denuncias que se dieron a conocer a través dos medios digitales en los casos conocidos como "Arroz verde" y "Majano".

El primero en comparecer ante la Comisión fue Mora, quien indicó que jamás tuvo contacto con empresarios o compañías ligadas o no con el Estado, porque, según agregó, su función fue exclusivamente la de representación legal, política y de formación del Movimiento Alianza PAIS, cuando fue Secretario Ejecutivo de dicha organización por 3 años y medio.

"Yo no he tenido ninguna reunión, ni relación alguna con empresarios, con empresas del Estado o del extranjero, al tiempo que, como he manifestado, no conozco a ningún funcionario de compañías extranjeras como Odebrecht", manifestó el exmilitante de PAIS.

El segundo en comparecer fue el exprefecto de Los Ríos, Marco Troya, quien enfatizó que ni el Gobierno Provincial ni por medio de recursos propios se realizaron aportes para las campañas de PAIS.

"No se han realizado aportes a campañas, porque es absurdo hacer eso desde la Prefectura, y tampoco he requerido o realizado, a titulo personal, apoyo a la campaña de Alianza PAIS. No he sido parte del Buró Nacional, y lo único que tenía era la coordinación provincial del movimiento", comentó Troya.

Mientras que Mariano Zambrano, exprefecto de Manabí, también descartó que haya hecho aportes a dicha organización política.

Tras ello, el asambleísta Eliseo Azuero mencionó que al parecer, los que estuvieron enrolados a AP se les fue la memoria. "Lo cierto que la Fiscalía tiene que complementar en sus investigaciones lo que encontraron en los cuadernos de Pamela Martínez".

A la comparencia ante la Comisión de Fiscalización se ausentaron Gustavo Bucaram y Christian Viteri. (I)