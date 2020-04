El exmandatario usa las redes como un arma de instigación

Desde que empezó la crisis sanitaria por la epidemia del coronavirus, que azota a todos los países del planeta, el expresidente Rafael Correa usa sus redes sociales para emitir mensajes negativos. En contraste con esa actitud, el presidente Lenín Moreno ha hecho constantes llamado a la unión de todos los ecuatorianos para enfrentar la crisis sanitaria.

Pero los mensajes del exmandatario tratan siempre de minimizar los esfuerzos que hace el país para superar el grave problema de salud. Correa, por ejemplo, difundió la semana pasada un mensaje en redes, donde anotó: “No tenemos Gobierno y usted es directo responsable. Corrupción también es asumir cosas para las que no se está preparado. Usted debe renunciar (refiriéndose a Moreno)”.

Continuó: “(Debe) nombrar un Vicepresidente que luego asuma la Presidencia y nos saque de esto”, en referencia al vicepresidente Otto Sonnenholzner.

En otro tuit publicó: “¡Ya no hay tiempo! Hoy estoy más seguro que nunca de que nos llevan a un desastre aún mayor, y que este Gobierno tiene que irse para lograr mitigar en algo la catástrofe”. Y luego prosigue en su mensaje: “Esto nos conviene porque no tendrían tiempo de inhabilitarnos con absurdas condenas, pero no es lo correcto. Tener elecciones en esta situación sería locura”.

Añadió: “El procedimiento es: Sonnenholzner da paso al costado, se designa vice y luego renuncia Moreno. Es cuestión de vida o muerte”.

Para Germán Rodas, integrante de la Comisión Nacional Antocorrupcion, al expresidente solo le mueve generar una situación de conmoción social con apreciaciones irresponsables de mala fe”.

Opinó que las expresiones disonantes son una manera de llamar la atención para cubrir la sentencia que se emitirá por uno de sus actos delictivos conocido como caso Sobornos.

Aclaró que esto no quiere decir que el actual Gobierno no deba implementar correctivos para el manejo de la crisis, pero la postura de Correa es de aprovechamiento de la emergencia. “Aquello seguramente para lanzar dardos envenenados, como siempre ha hecho, con el objetivo de confundir y que la gente se olvide de la mafia que asaltó al país y se llevó los recursos durante su mandato”, precisó Rodas.

Pero en estos momentos la sociedad necesita sumar esfuerzos de todos los sectores, con el objetivo de superar la crisis, señaló Rodrigo Polanco, coordinador de la Escuela de Psicología de la Universidad Internacional.

El médico dijo que al momento que empezamos a confrontar, lo que logramos es distraer la atención de cada uno de los actores de la sociedad hacia una u otra opinión, lo que debilita, fracciona y destruye el esfuerzo conjunto.

Por ello, Polanco comentó que los sectores políticos deberían en estos momentos proyectar la imagen, que en la psicología social tiene gran impacto e influencia, de apoyo, pese a las diferencias de ideas y criterios que puedan tener entre ellos.

De esta manera, se tiene la estructura básica necesaria de atención y acción. “Tanto a nivel emocional como conductual, para enfrentar el problema como sociedad civilizada, pero por sobre todo, humana”, manifestó Polanco. (I)