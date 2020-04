Moreno: 'La emergencia no ha terminado'

A través de su cuenta de Twitter el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, indicó este 25 de abril de 2020 que "La emergencia no ha terminado". Esto a propósito del anuncio realizado el viernes 24 de abril de 2020 del retorno paulatino de algunas actividades en el país a partir del 4 de mayo, fecha en la que se cumplirán 48 días desde el inicio de la cuarentena para contener la expansión del covid-19.

"¡No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad", agregó Moreno al tiempo de recalcar que 'Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales'.

"Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero!", enfatizó el Mandatario.

