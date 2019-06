Embajador de EEUU ratifica que no hay acuerdo sobre uso de aeropuerto en Galápagos

El nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, Mike Fitzpatrick, confirmó que no existe un acuerdo firmado entre Quito y Washington para el uso del aeropuerto San Cristóbal en Galápagos y que de darse un entendimiento en ese sentido será en el marco del respeto a la Constitución del país suramericano.

En el programa Primera Impresión de EcuadorTv, su primera entrevista con medios ecuatorianos, el diplomático estadounidense se refirió este lunes 24 de junio de 2019 a temas de cooperación en varios campos como el comercio, seguridad nacional y regional.

“Hemos trabajado de cerca con el Gobierno ecuatoriano pero hasta ahora no hay acuerdo firmado sobre el uso del aeropuerto en San Cristóbal. Todo depende si es necesario o no. He hablado con el Ministro de Defensa, pero de nuestra parte cualquier acuerdo va a estar basado en el respeto a la Constitución y en el caso de Galápagos protegiendo el medio ambiente”, aseguró Fitzpatrick.

El representante del gobierno estadounidense señaló que Galápagos es una zona estratégica por cómo están operando actualmente los carteles colombianos que utilizan esta ruta para pasar la droga con dirección al norte.

“Es como el juego del gato y ratón, siempre estamos buscando bloquear sus vías de escape”, señaló el funcionario.

En ese marco destacó los acuerdos de cooperación para capacitación de la Policía y de las Fuerzas Armadas, a esta última se apoya con vuelos de vigilancia desde hace un año. “Gracias a esa cooperación juntos hemos capturado más de 16 toneladas de droga en el sector marítimo y queremos avanzar en esas áreas”, enfatizó.

El embajador también ponderó el trabajo desarrollado por Ecuador para brindar asistencia al flujo migratorio venezolano.

En ese contexto, destacó, Estados Unidos ha apoyado desde el año pasado con 35 millones de dólares que han sido destinados a los poblados afectados por la migración y para atender las necesidades de los venezolanos.

Sobre este tema reconoció la participación de ONG y sociedad civil en apoyo a las labores de asistencia humanitaria.

Destacó que Estados Unidos trabaja de cerca con el denominado Grupo de Lima para encontrar una solución pacífica a la crisis en Venezuela, de la que culpó al “gobierno ilegítimo” del presidente Nicolás Maduro.

En ese tema, evitó referirse a las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos sobre Caracas, consideradas por analistas como uno de los detonantes para la crisis económica y social que afecta a la nación bolivariana.

Casos Assange y Ola Bini

Sobre el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo que su gobierno respeta la decisión “soberana” del gobierno de Lenín Moreno se retirarle el asilo.

Dijo que el caso actualmente está en manos de la Justicia británica y evitó ahondar sobre el pedido de extradición de su país, que es un tema que corresponde a la justicia de su país.

Al ser consultado sobre la posible presencia de agentes del FBI en Ecuador para interrogar al informático sueco Ola Bini, quien recién salió en libertad bajo habeas corpus, por su relación con Assange, el embajador norteamericano indicó que no conoce por el momento sobre esa información.

“Entiendo que este señor (Bini) está en manos de las autoridades judiciales. No tengo que anunciar nada sobre este tema por ahora, pero si hay colaboración siempre va a estar basada en la Constitución y los tratados internacionales”, subrayó.

Respecto del comercio, el diplomático estadounidense indicó que las relaciones bilaterales han experimentado un importante avance en los dos últimos años, a diferencia de la década pasada.

Fruto de esas relaciones, dijo, se producirá próximamente, aunque no dio fecha, un nuevo encuentro del Consejo Bilateral de Inversión y Comercio para avanzar en las negociaciones de cara a un acuerdo comercial que beneficie a ambas partes.

Finalmente se refirió al anuncio del presidente Donald Trump de deportación de millones de migrantes ilegales en territorio estadounidense y que en ese caso de encontrarse ciudadanos ecuatorianos los casos serán coordinados con la Embajada y los diferentes consulados ecuatorianos.

Fitzpatrick dijo que asumió el pasado miércoles 19 de junio y la primera actividad que realizó fue recorrer el Centro Histórico de Quito y participar en un ciclopaseo. Dijo que procurará recorrer el país para conocer sus atributos y sus necesidades. (I)