Elizabeth Cabezas: “Mi candidatura no tiene resistencias”

El nombre de Elizabeth Cabezas suena como candidata a la Presidencia de la Asamblea. Ella no genera rechazo en la oposición: se sumó al pedido de CREO y del Bloque de Integración Nacional (BIN) para la interpelación al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

¿Cuál es su lectura sobre la comparecencia del expresidente de la Asamblea, José Serrano?

Serrano y Baca esgrimieron sus puntos de vista. Son dos temas que están ventilándose en el ámbito judicial y esa función está encargada de investigar en ambos casos.

¿Por qué salió del plenario y no votó?

Pedimos un receso de 15 minutos después de la comparecencia de Serrano. Habíamos mantenido varias reuniones de bloque sobre este tema e incluso sobre las acciones posteriores en el caso de un juicio de repetición. Subimos a nuestra reunión y nos dimos cuenta de que la votación había empezado; cuando bajamos ya fue tarde.

Por eso hay una lista de 31 asambleístas que no estuvimos. Fue falta de coordinación o un error involuntario en el manejo de la reunión. El resultado de la votación ha generado malestar y ha sido usado maliciosamente, de una manera perversa, para indisponer al bloque de AP, incluso con el Ejecutivo.

¿Habría votado por la destitución?

Esa decisión estaba en discusión antes de las comparecencias. Pero con los temas adicionales que se presentaron habría votado de acuerdo a la moción por la destitución de Serrano.

¿Usted cree que tendrá los votos de la oposición para llegar a la presidencia de la Asamblea?

Mi candidatura no tiene resistencias. He escuchado de varios legisladores de las bancadas de la oposición expresiones generosas sobre mi trabajo. Esperamos que este tema se consolide y mi llegada a la presidencia de la Asamblea sea con el mayor consenso posible.

¿De los bloques de la oposición con quiénes conversó?

Hicimos acercamientos, incluso no formales, sino una especie de sondeo con varios legisladores. El viernes me acerqué en el pleno de la Asamblea a hablar con Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PCS-MG), y René Yandún, del Bloque de Integración Nacional (BIN).

CREO pide reestructurar el CAL y todas las comisiones. ¿Está de acuerdo?

Ese sería un segundo paso, estamos valorando el tema. De hecho en varias comisiones habría que mover a las autoridades como en la de Relaciones Internacionales y de Educación porque sus integrantes pidieron la renuncia de los titulares.

¿Esos cambios están previstos en la Ley de la Función Legislativa?

El pleno de la Asamblea decidió la conformación de las comisiones, del CAL y de sus autoridades. Bajo esa misma línea, el pleno puede hacer los cambios que considere pertinentes.

¿Cómo conseguirá la gobernabilidad en una Asamblea polarizada?

Hago un llamado a todas las bancadas. Es un momento para trabajar por el país, no por las camisetas partidistas. Lamentaría que las posiciones políticas radicales quisieran seguir jugando al caos en la Asamblea. Ya hoy existen objeciones del grupo más radical que no tendrá reparos y no permitirá el avance en estos temas.

¿Se refiere a sus excolegas de bancada, hoy autodenominados Revolución Alfarista?

Ellos lo han dicho públicamente. Ojalá aquí esté el sentimiento de unidad y de patriotismo para consensuar las leyes.

¿Qué pasará con los que insistan en sembrar la inestabilidad?

Eso no sería una afectación para quien asuma la presidencia de la Asamblea, sino para el país.

¿En la coincidencia de prioridades está el tema económico?

Las leyes económicas vienen desde el Ejecutivo y daremos paso a ellas, pero también hay agenda en las comisiones y tendremos que priorizar.

¿Quiere recuperar la institucionalidad?

Jamás hemos dicho que la institucionalidad esté en riesgo. Esto ha sido una situación de las cabezas de dos instituciones: la Fiscalía y la Asamblea. Es importante entender que la institución está por sobre cualquier persona. Somos totalmente transitorios; si mi presencia va a servir para que este trabajo camine de manera adecuada, en hora buena para el país; si no es la más adecuada y no tengo consensos, que venga otro.

Hay críticas en su contra porque fue asesora de la Vicepresidencia.

Han tomado la referencia de los últimos cargos que he tenido para poner una nube de duda sobre mi nombre. Pero antes fui concejala, trabajé 10 años en el Municipio; directora de la Seguridad Ciudadana, jefe de despacho del Gral. Moncayo. Y antes de eso fui gerente de bancos privados. No tengo ningún reparo de lo que hice. (I)