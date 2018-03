Elizabeth Cabezas alcanzó una mayoría de 84 votos

Con apoyo del PSC, BIN, SUMA, AP e independientes, la legisladora se convirtió en la presidenta de la Asamblea Nacional. Con lágrimas dio gracias a sus compañeros por la confianza. La asambleísta derrotó a la candidata de CREO, Mae Montaño. La sesión del pleno no contó con la participación de la bancada correísta.

Necesitaba 67 votos, pero logró 84. Esa fue la votación del pleno de la Asamblea Nacional que eligió a Elizabeth Cabezas como su nueva Presidenta. Hubo 21 abstenciones y 2 votos negativos.

La legisladora se convirtió así en la nueva titular del organismo, cargo que ocupará hasta mayo de 2019 cuando la Asamblea Nacional podrá ratificar su mandato o elegir a un nuevo presidente.

El siguiente paso que deberá dar Cabezas será la reestructuración de las vicepresidencias, del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de las 13 comisiones permanentes. Así lo anunció Ximena Peña, líder de la bancada de Alianza PAIS (AP).

La de ayer fue una jornada que se inició desde muy temprano. A las 07:00 las diferentes comisiones ya trabajaban, pero a las 10:00 todas se reunieron en el hemiciclo.

Allí se notaba el movimiento de asambleístas, quienes coordinaban acciones. El grupo de Revolución Ciudadana (RC) sesionó a puerta cerrada en el despacho de Pabel Muñoz, quien tiene a su disposición la sala de reuniones de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Tras bastidores también sesionó el Partido Social Cristiano (PSC) para tomar una decisión.

El martes se ratificaron tres nombres: por Alianza PAIS, movimiento con 44 asambleístas, la nominada era Elizabeth Cabezas; por el movimiento CREO, que cuenta con 21 legisladores, Mae Montaño; y por la Bancada de Integración Nacional, que aglutina a 15 asambleístas, René Yandún.

La sesión estuvo convocada para las 12:00, pero a las 12:25 Yandún, representante del BIN, retiró su candidatura para dar su apoyo y el de su bancada a Cabezas.

Para ese momento, las barras ya se habían concentrado en la parte alta del salón Nela Martínez. Llevaron pancartas, globos y vuvuzelas para respaldar a sus candidatos y seguir la sesión 505 del pleno.

Con el grito “Mae presidenta” ingresaron al salón los asambleístas de CREO.

Silenciosa pero con réplicas de la Constitución ecuatoriana bajo el brazo, la bancada de RC formó un círculo en el salón.

Gabriela Rivadeneira repartía hojas a sus coidearios. Eran copias de la resolución a la que habían llegado tras dos horas de reunión. Entonces ingresó el presidente Carlos Bergmann, cuando los 128 asambleístas ya habían definido sus votos. Vinieron los pedidos de cambio de orden del día: tres habían llegado hasta la Secretaría General.

La bancada de Revolución Ciudadana abandonó el pleno después de que se negara su cambio de orden del día.

Fernando Flores, asambleísta independiente, logró con 123 votos afirmativos y 7 abstenciones que el primer cambio de orden del día fuera incorporado. Su pedido era que compareciera la fiscal subrogante Thania Moreno ante la Asamblea.

Raúl Tello, de Unidos por Pastaza, también logró la aceptación de su pedido.

Con 80 votos a favor, 17 en contra y 33 abstenciones, el pleno deberá debatir sobre el cambio de todas las autoridades dentro del legislativo.

El tercer pedido era de RC. Luis Molina solicitó suspender el proceso de elección del presidente, interrumpir la sesión y que se remitiera a la Corte Constitucional la inquietud sobre el proceso para elegir al titular del Legislativo. Con 27 votos afirmativos, 86 negativos y 19 abstenciones, el pleno no aprobó dicha iniciativa.

Agotadas las peticiones, empezó la sesión. Después del Himno Nacional, la bancada RC abandonó el salón en medio del aplauso de los compañeros de otras bancadas.

El asambleísta Fernando Burbano tomó la palabra. Aunque él no pertenece al bloque AP, mocionó a Elizabeth Cabezas para presidir el Legislativo. Le siguió Esteban Bernal, de CREO, quien dio el nombre de Mae Montaño para dirigir la Asamblea.

En medio de un anuncio de bomba, el Legislativo votó por la nueva presidenta.

Un legislador de CREO y otro del BIN le dijeron no a la moción de Burbano. CREO se abstuvo de votar. Pero AP, PSC, 14 asambleístas del BIN y 4 independientes le dieron el sí a Elizabeth Cabezas, quien después de la votación recibió abrazos y felicitaciones por parte de sus compañeros. Luego se dirigió donde el presidente Carlos Bergmann y con un “Sí juro”, Cabezas quedó posesionada en su cargo.

Entonces dio su discurso y pidió a todas las bancadas sumar esfuerzos para “sacar adelante a este lindo Ecuador con visión nacional” y apoyar las propuestas enfocadas en la reactivación económica.

“Hay que superar el egoísmo político, trabajar intensamente para que la política recupere su dimensión ética y fuerza moral de cara a la sociedad”, dijo.

Su primer acto fue suspender la sesión 505 y aunque no definió para cuándo quedaría convocado el pleno, mañana deberán acudir los 137 asambleístas para la sesión 506 que deberá aprobar en segundo debate el Proyecto Derogatorio de la Ley de Plusvalía. (I)

Carlos Bergmann posesionó a Elizabeth Cabezas como nueva Presidenta hasta mayo de 2019.

La economista dedicada a la participación ciudadana

Elizabeth Cabezas Guerrero nació el 14 de junio de 1963. En las elecciones legislativas y presidenciales de 2017 resultó electa asambleísta por el distrito sur de la provincia de Pichincha. Desde mayo, cuando se instaló el actual Legislativo, formó parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial.

Cabezas es economista por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y tiene una maestría en Gerenciamiento en la Universidad de Cataluña y un diplomado en Banca y Finanzas en la Universidad del Pacífico.

En el sector privado trabajó en el Banco La Previsora, Banco de Colombia GNB y Banco del Pacífico.

Se vinculó a la política hace 17 años. En 2005 fue directora Metropolitana de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, bajo la Alcaldía de Paco Moncayo.

Según su perfil institucional de la Asamblea, en ese puesto incentivó la participación ciudadana al involucrar a la colectividad en la solución de los problemas de seguridad en los barrios.

En 2007 fue designada subsecretaria de los programas sociales del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social en el gobierno de Rafael Correa.

Allí impulsó la inclusión económica y social de los micro y pequeños productores como proveedores del Estado, lideró el proyecto de dotación de uniformes escolares ‘Hilando el Desarrollo’, y la provisión de los desayunos escolares a las escuelas fiscales del país.

‘Hilando el Desarrollo’ fue uno de los programas estrella del pasado gobierno porque permitía a pequeños talleres confeccionar los uniformes para los estudiantes de planteles públicos. La vestimenta se entrega de manera gratuita porque el Estado la financia.

Cabezas fue electa concejala de Quito para el período 2009 – 2014, cuando Augusto Barrera fue alcalde de la capital.

En ese lapso fue presidenta de la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial. Desde allí lideró el proceso de legalización de 300 barrios de Quito, lo que benefició a más de 30.000 familias.

En el último gobierno de Correa ejerció como subsecretaria general del despacho de la Vicepresidencia de la República y asesora del exprimer mandatario. De hecho la oposición usó una fotografía de ella junto a Jorge Glas y Rafael Correa.

Cuando Alianza PAIS se partió entre morenistas y correístas fue una de las primeras en alinearse con el actual Presidente de la República, lo que le valió el ataque de sus otrora compañeros.

Ella fue una de las primeras asambleístas oficialistas en apoyar el juicio político contra el ahora exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

Esa fue una iniciativa impulsada por el movimiento CREO. (I)

Espinosa deja la Presidencia de la Comisión de Educación

El asambleísta Augusto Espinosa renunciará a su cargo como presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

“Siendo fiel a los principios de mi bancada, he tomado una decisión personal, efectivamente, de iniciar el trámite de mi salida de la presidencia de esta Comisión”, dijo el legislador que pertenece al bloque de la Revolución Ciudadana.

El también exministro de Educación en el anterior gobierno aclaró que es una postura personal y que no responde a la solicitud que hicieron miembros de la Comisión antes citada.

El pasado martes, 9 de los 12 integrantes de la mesa insistieron en la renuncia de Espinosa porque lo consideran responsable políticamente de los escándalos de abuso sexual en las escuelas públicas del país.

Como manera de protesta los asambleístas no han asistido a las reuniones convocadas por Espinosa. La Comisión de Educación lleva dos meses sin poder sesionar por falta de quórum.

Frente a ello el todavía presidente de la mesa legislativa dijo que “espero que esto destrabe el trabajo y comencemos a trabajar en serio”. Él estuvo acompañado por sus colegas de bancada, quienes son disidentes del movimiento Alianza PAIS.

La legisladora alterna de Espinosa, Paola Cabezas, escribió un tuit de apoyo a su compañero. “Si hay algo bueno que me deja la política es haber conocido a Augusto Espinosa, hombre de principios y coherente con su país. No van a quebrarnos; te conozco, y con cancha inclinada, seguirás aportando a la transformación de la educación. No nos perdonan haber hecho tanto”.

La Comisión de Educación tiene entre sus pendientes las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación es la socialista Silvia Salgado, quien forma parte del bloque Alianza PAIS y aliados.

Ella asumiría la titularidad de la mesa, tras la salida de Espinosa.

Salgado participó en la rueda de prensa del martes pasado, que fue liderada por ella y la socialcristiana Dallyana Passailaigue. La primera además preside la comisión ocasional Aampetra que analiza justamente los casos de abuso sexual infantil que se han cometido en los últimos años en planteles públicos y privados.

Fue la comisión Aampetra la que consideró responsable político a Espinosa por estos delitos. Él dejó el cargo de Ministro de Educación para participar en las elecciones legislativas de 2017 y obtuvo una curul como asambleísta nacional.

La otra comisión legislativa que registra problemas es la de Soberanía, Integración y Relaciones Exteriores, presidida por Doris Soliz. La vicepresidenta es Esther Cuesta. Ambas forman parte de la bancada de Revolución Ciudadana. (I)

Fiscalía allanó la Notaría 7 por el caso de audio filtrado

Con la presencia del fiscal Fabián Salazar, la tarde del 13 de marzo la Fiscalía General del Estado allanó la Notaría Séptima de Pichincha que se encuentra en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Este lugar estaría relacionado con el audio filtrado que contenía la conversación entre el expresidente del Legislativo, José Serrano, y el excontralor, Carlos Pólit.

Según la comparecencia de José Serrano del pasado viernes 9 de marzo, en este lugar un policía habría sido obligado por un exviceministro a firmar una declaración juramentada falsa.

Posteriormente, en redes sociales, Diego Fuentes, exviceministro del Interior, dio a conocer el contenido del documento y rechazó las acusaciones en su contra.

En la declaración reposaba la presión que presuntamente ejercía aquella exautoridad sobre el uniformado, quien exponía haber recibido amenazas de ser aprehendido si no seguía las órdenes recibidas.

“El señor policía viene acompañado con el señor Diego Fuentes, quien ha obligado aparentemente al señor notario a que apague los equipos mientras se realizaba esta diligencia”, dijo el fiscal Salazar sobre la investigación que iniciarán. Agregó que recibió la colaboración del notario en esta diligencia.

Dentro de la documentación se habla sobre la fecha en que se elaboró el parte policial, de donde el fiscal general Carlos Baca Mancheno consiguió el audio.

La declaración la habría realizado el policía Danny Ibarra, quien argumentó, en el documento, que el parte policial que fue obligado a elaborar fue realizado a pocos minutos de que se diera la rueda de prensa convocada por el fiscal general Carlos Baca Mancheno el pasado 26 de febrero.

Añadió que por órdenes de sus superiores le obligaron a “armar una hipótesis falsa y forjada acerca de una presunta conspiración en contra del Fiscal General (...)”.

Después de casi una hora de que se allanara el lugar, el personal de Criminalística llegó para la incautación de computadoras, documentos y artículos que pudiesen estar vinculados a la investigación que se levantó después de que el expresidente del Legislativo lo denunciara en la Fiscalía.

Aunque no quiso adelantar el proceso de investigación, el fiscal Salazar sí dijo que con estas evidencias podría iniciarse el trámite.

El audio produjo que el pleno de la Asamblea Nacional destituyera de su puesto de Presidente a José Serrano con 103 votos a favor y 3 abstenciones.

En su comparecencia, Serrano explicó los motivos del audio y dijo que había sido un error haber contestado la comunicación de Carlos Pólit.

Para la noche del mismo día, el excontralor respondió a Serrano y en una entrevista con un medio internacional informó que la comunicación la había realizado Serrano. (I)