Elio Peña: “El comiso de bienes está en las reformas al COIP”

El legislador de Pachakutik y miembro del Bloque de Integración Nacional, Elio Peña, habló con los Medios Públicos sobre las reformas al Código Integral Penal (COIP), cuyo segundo debate será hoy martes 6 de agosto de 2019 en el pleno de la Asamblea.



En las reformas al COIP están contempladas sanciones contra la corrupción, como el comiso de bienes sin sentencia, sin terceros y ampliado. ¿Qué significa esto en la lucha contra ese flagelo?

El comiso es para los denunciados por los delitos de testaferrismo, lavado de activos y narcotráfico que no comparezcan a juicio. Recordemos que algunos delincuentes son denunciados e incluso tienen medidas cautelares y se fugan del país. Con estas reformas ellos serán juzgados en ausencia y si no comparecen se decomisarán sus bienes. En la Asamblea algunos dicen que son medidas inconstitucionales; un abuso de jueces, fiscales; y un atentado contra la propiedad privada. Pero la Constitución es clara y se refiere a los bienes lícitos, no mal habidos como esos.

Para los delitos de abuso sexual contra niños y adolescentes está la inhabilitación del cargo y el juzgamiento en ausencia. ¿Cómo esto protege a las víctimas de esos crímenes?

Esto hicimos por todo lo sucedido en contra de los niños en los últimos años. No hubo la protección debida para ellos, así que las reformas incluyen la inhabilitación laboral de los responsables de esos crímenes. Es una forma de proteger a los niños que están por encima de todos.

¿El aborto no punible por incesto, violación o inseminación no consentida deja en autonomía a las víctimas?

La Comisión de Justicia pasó un informe al pleno para que defina sobre esto. Había una propuesta para la despenalización por esas tres causales que hizo el exdefensor del Pueblo, Ernesto Pazmiño. Pero nosotros legislamos para la protección de la vida y en el marco del artículo 45 de la Constitución se garantiza la vida desde la concepción. El pleno tomará la decisión.

¿Por qué decidieron eso?

Tenemos que respetar las diferencias políticas y posiciones en torno a esos temas sensibles y polémicos. Más allá de pensar en la despenalización del aborto por esas tres causales hay que generar una política pública de prevención en salud y educación.

Las reformas también incluyen la desaparición involuntaria.

Es una esperanza para los familiares. Los jueces y fiscales ya no dirán que los desaparecidos se fueron con novios o amigos a pasear. Esa era su justificación para no operar en las desapariciones forzadas. Ahora se liberan de ese nudo y pueden actuar en estos casos. (I)