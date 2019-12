Eliminación del subsidio al combustible se aplicará en 2020

El Gobierno Nacional analiza implementar la focalización del subsidio al combustible a inicios del 2020. Entre febrero y abril se aplicaría la medida, anunció el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), realizado este viernes 20 de diciembre del 2019 en la ciudad de Guayaquil.

"Hay cálculos de que sea el mes de febrero, marzo o en el mes de abril, recalco que no volveremos a tomar una decisión mientras no estemos claros de que la focalización afecte a quienes deba afectar y no a los más pobres del Ecuador, el diésel también podría entrar estamos haciendo todas las pruebas", dijo el Primer Mandatario.

El Jefe de Estado expresó, además, que se realiza un estudio en el sector rural del país sobre el tipo de combustible que utilizan los vehículos. Sin embargo, apuntó que serán los ministros encargados de la materia quienes pueden dar más detalles de la aplicación del mandato.

Otros temas

Durante el encuentro informativo, el primer mandatario pasó revista a las acciones realizadas por los ministros y secretarios del régimen y entre las gestiones realizadas destacó el fortalecimiento de las buenas relaciones con Estados Unidos. Enfatizó que en estos dos últimos años se han resuelto "pequeñas diferencias" para mejorar el vínculo con la nación norteamericana.

.@Lenin Moreno, presidente del Ecuador, en entrevista con @aernacional1:



"la relación con Estados Unidos es extraordinaria" pic.twitter.com/2CLBypnIN6 — KCH FM Radio (@KCH_FM) December 20, 2019

En relación al tema social, enfatizó que se continúa con el censo a las personas con discapacidad, y que en la actualizad se ha incluido y asistido al 60% de esta población. En cuanto a la creación de escuelas señaló que en 2020 se construirán 1.000 instituciones educativas. El presidente Moreno se refirió al programa de vivienda.

"En este momento el Banco Interamericano de Desarrollo ya nos ha dado la garantía para más de 400 millones de dólares específicamente para el programa Casa Para Todos que la vamos a implementar inmediatamente".

Adicional a ello, informó que en 2019 se logró la regularización de 100.000 empleos. Asimismo 30.000 jóvenes se han integrado a la empresa privada. Además de que 60.000 personas se han beneficiado con créditos preferenciales, dirigidos a personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes. Del mismo modo, se han capacitado a 200 .000 ciudadanos en temas de emprendimientos. (I)