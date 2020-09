Elecciones en Ecuador, democracia, voto universal y directo

El 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga hasta ahora en la vida republicana del Ecuador, tras una década de dictaduras militares.



Durante los primeros 17 años hubo cinco gobiernos: Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996).



Posteriormente, en los siguientes 10 años hubo siete gobiernos: Abdalá Bucaram (1996-1997), Rosalía Arteaga (fin de semana), Fabián Alarcón (1997-1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Gustavo Noboa (2000-2003), Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Alfredo Palacio (2005-2007), presidentes no todos elegidos por voto popular y directo debido a las intermitencias causadas por los sucesivos golpes de Estado que dejaron al margen a Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, los únicos presidentes electos de esta década.



Ya en 2007 asume la presidencia Rafael Correa Delgado y gobierna el Ecuador durante 10 años, tiempo luego del cual convoca a elecciones y gana la presidencia Lenín Moreno Garcés. Desde 1979 hasta la actualidad Ecuador ha tenido 14 presidentes y 17 vicepresidentes, no todos elegidos por voto directo ni popular (ver infografía).



Actualmente gobierna Lenín Moreno y para el 7 de febrero de 2021 han sido convocadas las próximas elecciones.



Este es el recuento desde el año 1979 de la vida democrática de Ecuador, radiografía de binomios ganadores en las urnas y de presidentes resultado de cabildeos en el honorable Congreso.



Además, desde que en Ecuador se inauguró la democracia la forma de elección ha cambiado sustancialmente, por ejemplo, antes el voto no era directo ni tampoco universal (solamente podían acceder las élites, las mujeres estaban vetadas y también los analfabetos).



Recuento de las reformas electorales



El Ecuador, ya como República, no reconocía el sufragio universal, ya que tenían el derecho al voto exclusivamente las élites económicas. Entre las condiciones que debía cumplir el votante estaban que fuera hombre, que supiera leer y escribir, que tuviera como edad mínima 25 años y que contara con una renta anual de 200 pesos ecuatorianos.



La elección se hacía mediante voto indirecto o elecciones primarias, pero con la Revolución Liberal se ordena a cada municipalidad la creación del registro electoral a la vez que se busca garantizar la forma secreta, directa, igual, libre y universal de las elecciones.



Entre 1906 y 1945, las elecciones se realizaban de manera generalmente fraudulenta, por ello se estima que en el año 1946 empezó la democracia en Ecuador. En 1929 la calidad de elector se extiende a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir.



Con la Constitución de 1978 se prevé el voto facultativo para personas analfabetas, a su vez que se eliminan el senado y la votación indirecta. Se regula además el proceso de consulta popular y la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, quienes al igual que todas las demás autoridades de elección popular, no podían ser reelegidos. La edad mínima para poder sufragar quedó fijada en 18 años.



Desde 1979, el Presidente y Vicepresidente son elegidos en sufragio directo en una misma papeleta, es decir los ciudadanos votan directamente por el binomio de su elección, no el bloque de diputados con mayor número de escaños. Gana el binomio presidencial que haya obtenido más de la mitad de votos válidos, caso contrario, se recurre a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.



Para la Función Ejecutiva son elegidos tanto el Presidente como el Vicepresidente en una única votación, por un período de cuatro años, por voto popular directo, utilizando un sistema de segunda vuelta electoral. También puede ganar un candidato (esta reforma se hizo en 1988) que obtuviera más del 40% de votos, siempre que tuviera una diferencia de al menos 10% sobre el segundo candidato, pero estos porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos (es decir no se toman en cuenta votos nulos y en blanco).



Para la Función Legislativa son elegidos asambleístas que conformarán la Asamblea. Según dispone el artículo 118, la Carta Magna de 2008, se elige 15 asambleístas a nivel nacional, 2 asambleístas por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes cuando la población votante supere los 150.000 habitantes. Además se elige asambleístas distritales, regionales, por los migrantes y parlamentarios andinos.



Ecuador tiene un sistema pluripartidista con numerosos partidos políticos, los cuales no muy a menudo tienen la oportunidad de obtener el poder por sí mismos. Como consecuencia de esto, la mayoría de partidos hacen alianzas.



También se elige a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados: vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, alcaldes y concejales municipales y metropolitanos, prefectos y viceprefectos provinciales, gobernadores y consejeros regionales.



Elecciones generales en Ecuador a partir de 1969



Después de cinco años de gobierno militar y de interinazgos civiles (Junta Militar de Gobierno; dictadura civil de Clemente Yerovi Indaburu; y gobierno constitucional del Dr. Otto Arosemena Gómez), en 1968 vuelve a triunfar en elecciones el Dr. Velasco lbarra, quien se declaró dictador en 1970.



Después de dos años, en 1972, es derrocado por otro golpe militar, dando paso al gobierno presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, quien fue sustituido en 1976 por un triunvirato militar hasta 1979 (almirante Alfredo Poveda Burbano, general Guillermo Durán Arcentales y general Luis Leoro Franco), año en el que regresó la democracia con la elección del presidente Jaime Roldós Aguilera.





Ecuador volvió a las urnas después de 11 años de gobiernos militares e interinazgos (1968-1979)



El 29 de abril de 1979 ganó las elecciones Jaime Roldós (CFP), quien terciaba con Osvaldo Hurtado Larrea como binomio. En aquella elección hubo una participación del 80.5% de la población. El periodo durante el cual gobernarían sería de 1979 a 1984, sin embargo, Jaimé Roldós (1979-1981) murió en un accidente aéreo y dada la coyuntura política asumió el vicepresidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), quien gobernó hasta 1984.



El 6 de mayo de 1984, Ecuador vuelve a las urnas y en dichas elecciones gana el Partido Social Cristiano, cuyos representantes, León Febres Cordero y Blasco Peñañerrera gobiernan hasta el año 1988. En estas elecciones hubo una participación del 78,1% de la población ecuatoriana.



Luego vinieron las elecciones del 8 de mayo de 1988, con una participación del 77.7% de la población, en las cuales quedó como binomio ganador Rodrigo Borja (ID) y Luis Parodi Valverde.



A continuación vinieron las elecciones del 5 de julio de 1992, comicios en los que hubo una participación del 70.10% de la población y en los que ganó la fórmula Sixto Durán Ballén (PUR) y Alberto Dahik.



El 7 de julio de 1996, Ecuador volvió a las urnas, esta vez con una participación de los ecuatorianos del 70.99%, quedando como presidente y vicepresidenta Abdalá Bucaram Ortiz (PRE) y Rosalía Arteaga, respectivamente (a partir de esta elección empieza la desestabilización política del país nuevamente porque los presidentes posteriores, hasta el año 2007, no pudieron terminar el periodo para el que fueron elegidos, además a Rosalía Arteaga se le escamoteó la primera magistratura como contemplaba la ley debido a los consuetudinarios cabildeo y reparto en el honorable Congreso. Ecuador volvió a las urnas al año siguiente).



El 11 de febrero de 1997 los ecuatorianos sufragaron para darle legitimidad al entonces diputado Fabián Alarcón como Presidente Constitucional de la República. Es decir, no hubo elecciones con candidatos a la presidencia sino un llamado a las urnas para a través de preguntas ratificar al presidente de facto Alarcón.



El 12 de julio de 1998 volvieron a acudir los ecuatorianos a las urnas, año en el que hubo una participación del 69.43% de la población en las elecciones. En estos comicios fueron elegidos para el periodo 1998-2003 Jamil Mahuad (DP) y Gustavo Noboa, pero se registró otro golpe de Estado, de manera que asumió el vicepresidente, Gustavo Noboa, hasta terminar el periodo contemplado y convocar nuevamente a elecciones.



El 24 de noviembre de 2002 se candidatiza la fórmula conformada por Lucio Gutiérrez (PSP) y Alfredo Palacio, la misma que sale victoriosa. La participación de los ecuatorianos en esa elección fue del 71.21% y el binomio debía cumplir su mandato durante el periodo 2003-2007, sin embargo Lucio Gutiérrez es defenestrado y asume la presidencia su vicepresidente.



El 26 de noviembre de 2006, Ecuador regresa a las urnas, esta vez con una participación del 89.20%, para elegir a quienes gobernarían por el periodo 2007-2011. El binomio ganador estuvo constituido por Rafael Correa Delgado (PAIS) y Lenín Moreno Garcés.



Antes de que terminara dicho periodo, el exvicepresidente Rafael Correa convoca a una constituyente que reforma la Constitución y que permite convocar nuevamente a elecciones, de manera que el 26 de abril de 2009 se celebran otros comicios en los que hubo una participación del 75.30% de la población, quedando como presidente y vicepresidente, nuevamente, Rafael Correa y Lenín Moreno Garcés. La fórmula gobernaría por el periodo 2009-2013.



El 17 de febrero de 2013 los ecuatorianos acuden a las urnas y el binomio Rafael Correa Delgado-Jorge Glas es electo por un periodo de cuatro años (2013-2017). La participación de los ecuatorianos en estas elecciones fue del 81.9%.



El 2 de abril de 2017 los ecuatorianos acudieron otra vez a las urnas. En estas elecciones hubo una participación del 82.91%, quedando electos por el periodo 2017-2021 el binomio conformado por Lenín Moreno Garcés y Jorge Glas. Jorge Glas fue defenestrado y asumió la vicepresidencia, a través del voto indirecto María Alejandra Vicuña (ver infografía de vicepresidentes elegidos por el voto indirecto).



Las próximas elecciones en Ecuador se celebrarán el 7 de febrero de 2021. Desde el año 1966 hasta el año 2020 se han realizado tres elecciones para elegir a diputados constituyentes: en los años 1966 (diputados constituyentes provinciales y nacionales); 1997 (asambleístas constituyentes provinciales); y 2007 (asambleístas constituyentes nacionales, provinciales y del exterior).



En cuanto al poder Legislativo en elecciones generales se ha elegido a partir del regreso a la democracia en Ecuador a representantes nacionales y provinciales (1979); diputados nacionales y provinciales (1984); diputados provinciales (1986); diputados nacionales y provinciales (1988); diputados provinciales (1990); diputados nacionales y provinciales (1992); diputados provinciales (1994); diputados nacionales y provinciales (1996); diputados nacionales y provinciales (1998); diputados provinciales y parlamentarios andinos (2002).



Así también diputados provinciales y parlamentarios andinos (2006); asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos (2009); asambleístas nacionales, distritales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos (2013); asambleístas nacionales, distritales, provinciales, del exterior, y parlamentarios andinos (2017).



Pendiente (2021): asambleístas nacionales, distritales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos. (I)



Fuentes: Consejo Nacional Electoral (CNE), Flacso, Tribunal Constitucional del Ecuador, Repositorio del Tribunal Supremo Electoral.