El voto de los extranjeros, un derecho que se torna frágil frente al ardid político

El 26 de abril de 2009 entró en vigencia el Código de la Democracia, normativa cuyo artículo 11 dispone el voto facultativo de los extranjeros que residen en Ecuador. A partir de esa fecha las personas extranjeras mayores de 16 años quedaron facultadas para votar, siempre y cuando llevaran cinco años residiendo legalmente en el país.

Con esta normativa se consagró el ejercicio de los derechos políticos para las personas extranjeras, lo que universalizó el sufragio, ya que la anterior Constitución, la del año 1998, excluía expresamente de los derechos políticos a los extranjeros en su artículo 26.

Para Enrique Pita, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), el derecho a votar de los extranjeros residentes en el país, de conformidad con las condiciones que para el efecto constan en las leyes, debe entenderse como la oportunidad de estos a participar con su voto en la construcción de la democracia de Ecuador.

Hasta antes del 6 de noviembre de 2018, en el padrón electoral constaban 69.946 ciudadanos extranjeros residentes en el país.

El CNE Transitorio dio de baja 49.113 registros de ciudadanos extranjeros, mediante resolución PLE-CNE-5-6-11-2018-T, quedando 20.833 registros.

La mayoría de estos registros electorales fueron dados de baja a pesar de que el Reglamento para la Organización y Elaboración del Registro Electoral y su Reclamación en Sede Administrativa, establecía que las personas extranjeras que hubiesen sufragado en elecciones anteriores o que estuvieran inscritas en el registro electoral, mantendrían su inscripción para los siguientes procesos electorales.



Frente a este hecho, ciudadanos extranjeros empadronados presentaron denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano último que incluso ha iniciado un proceso investigativo. Así mismo, existió un informe con observaciones por parte de la Contraloría General del Estado.



Para las elecciones seccionales de 2019, 113.171 extranjeros fueron retirados del padrón electoral y no pudieron sufragar. El CNE tomó esta decisión como parte de los procesos de depuración del padrón.



A juicio de José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, el voto del ciudadano extranjero es un derecho constitucional y legal, no obstante tiene requisitos porque cuando se revisó el padrón para el proceso electoral de 2019, se basaron en lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia.



"Los artículos son claros en el sentido de que los extranjeros mayores de 16 años pueden voluntariamente ejercer su derecho al voto, siempre y cuando tengan al menos 5 años de residencia en el país y hayan hecho su solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pidiendo que se les incluya en el padrón. Lamentablemente eso no se hacía; simplemente el Registro Civil expedía las cédulas a los ciudadanos extranjeros e ingresaban al padrón, entonces lo que se hizo fue revisar si hicieron la solicitud antes de haber residido cinco años en el país", aclaró el consejero.



Recordó que en ese entonces quedaron algo más de 21.000 mil extranjeros en el padrón y que en el proceso actual también se hizo la campaña para que los ciudadanos extranjeros residentes en el país que deseen inscribirse en el padrón envíen sus documentos, se acrediten en la web y certifiquen su residencia de por lo menos cinco años en Ecuador.



En el caso del padrón que se depuró insistió en que el organismo electoral observó que ciudadanos extranjeros no cumplían los requisitos y por eso se los excluyó; sobre esa obviedad, añadió, tendrán las autoridades de ese entonces que responder; "lo que hacemos nosotros es trabajar por el bien de la democracia y en el padrón electoral hubo miles de ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, incluso se detectó que hubo empadronados extranjeros que portaban hasta dos cédulas y eso se fue depurando en un trabajo conjunto con el Registro Civil".



Hasta el viernes 19 de junio del presente año los extranjeros residentes en el país pudieron registrarse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), según como dispone la ley, para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales que se llevarán a cabo el 7 febrero del 2021.

De ese registro se desprende que aumentaron 1.596 empadronados, es decir, 22.429 extranjeros constan en el registro electoral actual y votarán en las próximas elecciones.



Para el analista Francisco Rocha, lo actuado en el 2018, con la depuración del padrón, no fue una acción drástica, sino indispensable para que el padrón estuviese depurado, no solo en el caso de los ciudadanos extranjeros, sino de todos porque hubo denuncias de que el padrón estaba inflado con más de un millón de votos.

"Así que el padrón no debe ser depurado en relación de los números, sino que debe darnos las garantías que establece la ley y la Constitución, esto es, de que no tenían que estar registradas personas muertas o extranjeros que no cumplían los requisitos", añadió.

"Los últimos informes de Contraloría reflejan que hubo una manipulación, si era para beneficiar o perjudicar a alguien debe de investigarse, pero todos los ciudadanos extranjeros que cumplen con los requisitos pueden estar en el padrón. Si alguna cosa debe garantizar el CNE es que todos los que estemos en el padrón sean los que cumplimos con la ley", manifestó.