El país mantiene marca ‘Ecuador, ama la vida’

El sello es analizado por un comité ministerial para viabilizar la posibilidad de cambiarlo. Expertos solicitan que no se use la marca por temas políticos.

El Gobierno despejó dudas sobre el uso político de la marca país. ‘Ecuador, ama la vida’ sigue siendo el sello que tiene el Estado a nivel internacional para atraer principalmente el comercio, la inversión y el turismo.

Las dudas nacieron luego de conocerse que el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de Manta, se puso la leyenda ‘El Gobierno de Todos’ en la fachada de la infraestructura.

También se colocó en una unidad educativa del Milenio de Cochasquí, en el hospital de Latacunga y en una Unidad de Policía Comunitaria en Naranjal.

En los últimos años en las obras del Gobierno se usaba la marca ‘Ecuador, ama la vida’. Además, hubo silencio sobre la marca. Por ejemplo, la última actualización de noticias de la página web del sello fue en septiembre de 2017.

Aunque el logo continúa, existe un Comité de Marca País, que integra al Ministerio de Turismo, Comercio Exterior, Cancillería y Secretaría de Comunicación, que analiza la vigencia de la actual marca o la posibilidad de realizar cambios.

Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, indicó que hasta el momento el comité efectúa los estudios respectivos. Instó a que se realizara una reunión urgente para tomar medidas, sobre todo para despejar confusiones con otras marcas. Citó como ejemplo ‘All You Need is Ecuador’ (Todo lo que necesitas es Ecuador).

En esta última, según Ponce de León, se publicitó al país, pero no logró el objetivo de medir el número de turistas que ingresó a Ecuador, en virtud de las campañas promocionales.

Al respecto, el Gobierno Nacional tiene de lema que la inversión realizada debe demostrarse en el número de visitantes.

En la campaña anterior, en la que el Estado tenía previsto invertir alrededor de $ 19 millones, fue lanzada de manera simultánea en abril de 2014 en 19 ciudades del mundo, y en 7 del país.

Debido a su fuerte inversión, varias carteras de Estado usan la marca en ciertos productos. Esto, hasta que haya resultados de los análisis que hace el comité sobre la marca país.

Además, el titular de Turismo, los empresarios y expertos en el tema están preocupados porque no se ha actualizado la página web de ‘Ecuador, ama la vida’.

“Creo que la marca debe ser una zona, la cual se promocione a Ecuador en temas generales”, indicó Ponce de León.

Además, desde el Ministerio de Comercio Exterior se informó que el tema de la marca está en análisis. Sin embargo, indicó, existen temas más importantes, como las reformas económicas.

Desde la Secom, en cambio, también informaron que trabajan para determinar sobre la marca.

Plantean pequeñas modificaciones en marca país

Analistas y expertos en marcas aseguran que la marca país no debe usarse políticamente.

En el caso de ‘Ecuador, ama la vida’, argumentaron que debe mantenerse, pero es necesario realizar pequeños ajustes.

Gustavo Gallo, docente investigador de Marketing, enfatizó que las modificaciones deben ser sutiles, ya que la marca “sí está posesionada a nivel internacional”.

Agregó que el actual Gobierno no debería perder lo que denomina “activación en la cabeza” de la marca. Eso cuesta “mucho dinero y tirar eso a la basura para crear una nueva es empezar desde cero”.

Además, él y otros expertos solicitaron que no se use políticamente el sello.

Dijeron que no es relevante desde el marketing que esta marca recuerde al expresidente Rafael Correa, porque si el Gobierno actual sigue invirtiendo en esta en años posteriores se recordará, en cambio, al mandatario Lenín Moreno.

Para ello, la actual administración debe ponderar las características de consistencia (el mismo mensaje cada año) y continuidad en la marca.

“Si el Gobierno está parando la página web, está eliminando colores de manera sutil, es perfecto. Pero si los cambios son por efectos políticos están botando a la basura toda la inversión”, expresó Gallo.

Por su parte, Jorge Orbe, analista internacional, reconoció que en los últimos años hubo una fuerte inversión en temas turísticos y eso se refleja en el crecimiento anual -en términos económicos- que fue el 7% en este sector.

“Es una mala costumbre cambiar todo cuando inicia un gobierno”, sentenció.

‘Ecuador, ama la vida’, que está vigente desde 2010, tiene una inversión -en promoción- de cerca de $ 50 millones.

A pesar de las críticas por su elevada inversión, en 2017, la consultora británica Brand Finance determinó que la marca tenía un valor de $ 36.000 millones.

Datos

- El escudo del Ecuador. Édison Narváez, comandante de la Fuerza Terrestre, días atrás entregó una escarapela del Escudo Nacional a Moreno y lo felicitó: “Nos alegramos que usted haya escogido un símbolo patrio para hacer una marca país”.

- 7 por ciento fue el crecimiento económico anual del sector turístico en los últimos años en el país. Esto, debido a la inversión en el sector.

- ‘Ecuador, ama la vida’. Según la consultora británica Brand Finance, en 2017 determinó que la marca ‘Ecuador, ama la vida’ tenía un valor económico de $ 36.000 millones. En 2015 fue de $ 44.000 millones. (I)