El nuevo liderazgo en la Asamblea tiene en la mira la reestructuración

Las bancadas del Legislativo iniciaron sus labores ayer, con sesiones a puerta cerrada y se abstuvieron de adelantar posturas sobre el nuevo presidente de la Asamblea.

Para mañana, a las 12:00, está previsto, según la agenda legislativa, que los 137 asambleístas en pleno escojan al nuevo Presidente de la Asamblea Nacional.

Aunque Alianza PAIS ya adelantó que su candidata será Elizabeth Cabezas, todavía la oposición y la bancada de la Revolución Ciudadana no han declarado si apoyarán o no la moción; no descartan presentar su candidato.

Ximena Peña, quien lidera la bancada oficialista, detalló que la candidatura de Cabezas nació del Ejecutivo, mediante un pedido del mismo presidente del movimiento, Lenín Moreno.

La asambleísta adelantó que la misión de Cabezas será cohesionar a las diferentes bancadas, así como la reestructuración total de la Asamblea Nacional.

Explicó que la principal labor del Legislativo es elaborar leyes y para eso es trascendental que no existan trabas en las comisiones.

El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula que el reemplazo de José Serrano ejercerá su cargo hasta que culmine el período, es decir hasta el año 2019.

La misma ley establece que para elegir al presidente se necesitará de mayoría absoluta, es decir 69 votos.

En la misma sesión, el pleno también deberá elegir a un nuevo secretario y prosecretario que sustituyan a Libia Rivas y Diego Torres, quienes renunciaron, de manera inesperada, el pasado viernes cuando los asambleístas en el pleno debatían sobre la destitución de José Serrano. (I)

AP mocionará a Cabezas como su candidata

A pesar de que mediante un comunicado el bloque de Alianza PAIS dio a conocer que será Elizabeth Cabezas la asambleísta que mocionarán para que ocupe la Presidencia del Legislativo, varios asambleístas insisten en que es necesaria una reunión para ratificar su nombre o para escoger otra opción.

Así lo confirmó el legislador Daniel Mendoza, quien explicó que en la reunión que mantuvo la bancada, el pasado viernes, gran parte de sus miembros no estuvo.

Recalcó que fueron alrededor de 20 personas las que escogieron a Cabezas y por eso considera necesaria una nueva reunión. “Tiene que ser una decisión de todos los miembros del bloque de AP y aliados”, dijo.

Agregó que deben realizarse también conversaciones con otras bancadas. Sin embargo, Jorge Yunda aclaró que ha sido la mayoría del bloque la que ha designado a Cabezas y sostuvo que ella sí mantiene el perfil para viabilizar las leyes.

Aunque no descarta que se puedan tomar en cuenta otros nombres para ocupar el lugar de José Serrano. (I)

El bloque RC no descarta proponer una opción

El mediodía de ayer, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) mantuvo una reunión para definir su postura con respecto a la votación que se llevará a cabo en torno al nuevo Presidente de la Asamblea Nacional.

Aunque Soledad Buendía no quiso pronunciarse al respecto, no descartó que puedan mocionar el nombre de Pabel Muñoz para ocupar el cargo.

Para la asambleísta, miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), son primordiales las conversaciones con otros grupos.

Informó además que la bancada decidió que este trabajo lo realicen Pabel Muñoz y Juan Cristóbal Lloret, aunque aclaró que “no seremos parte de un reparto”.

En semanas anteriores anunciaron que pondrían a disposición sus cargos tanto en presidencias y vicepresidencias como dentro del CAL, en caso de que se llegase a reestructurar la Asamblea por completo.

La asambleísta afirmó que “el correísmo ha demostrado lealtad y coherencia. No nos vendemos, no cambiamos el discurso”. (I)

BIN exige reestructurar totalmente la Asamblea

La Bancada de Integración Nacional remitió su propio candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional el pasado viernes.

René Yandún será también mocionado dentro del pleno de mañana para que sea considerado como uno de los candidatos a ocupar el cargo de titular del Legislativo.

Aunque este nombre no sea acogido, Eliseo Azuero adelantó que condicionarán su voto por otro candidato a la reestructuración del Legislativo en su totalidad.

“Creo que todos los nombres deben tomarse en consideración, hay que exigir de todos los bloques un comportamiento distinto al que hemos tenido”, dijo el legislador .

Aclaró que lo primordial dentro de la Asamblea debe ser la promulgación de leyes para lograr la institucionalidad en el Legislativo.

El asambleísta adelantó que no renunciarán a la postulación de Yandún. Explicó que “los votos son cruciales, pero más importante es el respaldo de la ciudadanía”. (I)

CREO no apoya a los candidatos del oficialismo

La bancada de CREO, que está compuesta por 21 asambleístas, decidió postergar su pronunciamiento con respecto a la votación para el nuevo Presidente de la Asamblea hasta después de su reunión de bloque que está prevista para hoy.

Homero Castanier, quien fue el primer proponente de la destitución de José Serrano, dijo que después de los últimos sucesos los asambleístas deben centrarse en el cumplimiento de la agenda legislativa.

Con respecto a la votación de mañana señaló que “nosotros no apoyaremos a ningún candidato o candidata que haya huido o evitado su responsabilidad como asambleísta de destituir al expresidente del legislativo, José Serrano”.

Así ejemplificó el caso de Elizabeth Cabezas, María José Carrión y Ximena Peña, quienes no asistieron a la votación. Para el asambleísta deberá ser el bloque de PAIS el que elija al nuevo presidente. “El presidente de la Asamblea debe ser de la bancada más votada para evitar amarres, repartos y que se canalice el trabajo legislativo”. (I)

Socialcristianos definirán hoy su postura sobre un candidato

La reunión del bloque del Partido Social Cristiano definirá la postura que tomará la bancada de la lista 6 sobre el nombre del futuro Presidente de la Asamblea.

Lo importante, según Cristina Reyes, es que la persona que presida la Asamblea “brinde credibilidad al primer poder del Estado”.

La asambleísta enfatizó que la misión que tendrá el nuevo titular será la de consensuar una agenda nacional y ciudadana que brinde leyes en lo laboral, social, de seguridad, entre otros temas, “que se encuentran paralizados en el Legislativo”.

La asambleísta rechazó el nombre de María José Carrión para presidir la Asamblea. “Hay nombres que ni siquiera deberían ponerse en el debate porque su trabajo no ha demostrado compromiso con los ciudadanos”.

Agregó que otros nombres podrían ser más consensuados en el bloque del PSC. “Hay que pensar en a quién se le otorga confianza en un momento de turbulencia”. Añadió que las comisiones con problemas deberían ser reestructuradas internamente. (I)

SUMA se abstendrá de enviar un candidato

Los 7 asambleístas del bloque de SUMA se han declarado en sesión permanente para tomar una decisión con respecto al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Así lo confirmó su líder, Guillermo Celi.

“Tomaremos una decisión responsable. Somos muy respetuosos”, dijo el asambleísta, pero enfatizó que no pueden adelantarse a una postura que no ha sido consensuada dentro de la bancada.

Aclaró que para el miércoles tendrán una respuesta a la moción de Elizabeth Cabezas y adelantó que SUMA no presentará un candidato para la presidencia de la Asamblea Nacional.

“Lo que nos importa es la agenda legislativa y en eso nos vamos a enfocar: en producir leyes”, enfatizó el legislador.

Para Celi también es necesaria la reestructuración dentro de ciertas comisiones que no han podido ejercer su labor, pero aclaró que la posible reestructuración total de la Asamblea Nacional es un tema que también se está tratando en las sesiones que mantienen como bancada. (I)