El CNE verifica firmas de 24 grupos políticos

En Ecuador actualmente existen 260 organizaciones políticas que buscan ser reconocidas y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para participar en los próximos comicios seccionales de 2019.

De acuerdo al Código de la Democracia, además de la solicitud de inscripción, las agrupaciones políticas deberán acompañar la lista de adherentes equivalente al 1.5% del padrón electoral, en el que constan 13’026.598 electores, es decir 195.398 firmas en unos formularios entregados por el CNE.

De las 260 agrupaciones que participan en el proceso, 24 son de carácter nacional y están en la fase de recolección de firmas y entrega de las mismas al CNE para su posterior verificación.

Fanny Campos es la representante legal del Movimiento Diversidad Unida, quienes presentaron 217 mil firmas en la segunda semana de marzo y señala que está a la espera de los resultados de la verificación de sus adherencias por parte del organismo electoral.

“Ellos (CNE) están también reconociendo todas las estructuras a nivel nacional, nos hemos presentado en 19 provincias y en lo internacional que es en Europa, en África y Oceanía”.

Campos sostiene que no se mantienen conformes con las firmas presentadas y por ello continúan en un trabajo en territorio. “Nosotros seguimos recogiendo más adherencias, porque en estos días vamos a entrar con un número más de adherentes por si acaso no sirvan las firmas. Nuestra propuesta es presentar 500 mil firmas”, señaló.

Fidel Ycaza, director de organizaciones políticas del CNE, señala que el proceso de verificación de firmas es un servicio permanente de la entidad para quienes promueven la conformación de un movimiento o partido.

Sin embargo, el Código de la Democracia determina que las organizaciones políticas que deseen presentar candidaturas en las próximas elecciones, (sean presidenciables o seccionales) deberán estar inscritas al menos 6 meses antes al día del proceso electoral, es decir, contar con personería jurídica.

“Además de estos 6 meses que determina la normativa, debe considerar un mes adicional que tiene el Consejo Nacional Electoral para la revisión de la información”, indicó Ycaza.

El funcionario explicó también que si se toma en cuenta que las elecciones se efectúan en el mes de marzo, “hasta agosto deberían contabilizar los siete meses para estar inscritos”, y de esta forma el CNE culmine con la validación de las organizaciones.

“Puede que en noviembre alcance su personería jurídica pero ya participa para los siguientes procesos electorales y no para el inmediato”, puntualizó.

Sin embargo, entre las 24 organizaciones políticas nacionales hay una que por cuestiones de “individualidades” analiza postergar su reconocimiento.

Freddy Cevallos, integrante del movimiento Diversidad, Lucha Inclusiva por el Bienestar Radical de los Ecuatoriano (Libre), explicó que el CNE no tuvo nada que ver en su decisión.

“Pasamos una temporada difícil y tenemos alguna situaciones internas que estamos solucionando y posiblemente no participaríamos en 2019, vamos a ver si lo hacemos más adelante”, expresó.

De acuerdo al CNE, en todo el país están habilitadas 165 partidos y movimientos políticos para participar en los comicios de 2019, de las cuales 18 son nacionales, 47 provinciales, 86, cantonales y 14 parroquiales.

En marzo se elegirán 5.670 dignidades entre prefecturas, alcaldías, concejalías y miembros de juntas parroquiales, además de los 14 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Por tal motivo, el presupuesto del organismo será de $ 141 millones asignado para las elecciones. (I)

Revolución Alfarista espera formularios

Los integrantes de la agrupación esperan que el pleno del CNE se reúna para conocer y dar inicio al proceso de obtención de su personería jurídica.

Bairon Valle, representante de este movimiento, aspira a que dicha sesión se dé lo más pronto posible para continuar con el trámite respectivo.

“Hasta mientras, nosotros estamos trabajando con equipos en territorio, en todas las provincias y en todos los distritos, en un proceso de organización y un proceso de formación para que los compañeros sepan cómo realizar la recolección de firmas”.

Señaló que se mantienen optimistas de que su agrupación sea reconocida por la autoridad electoral, pese a que en el listado de las 24 organizaciones que están en proceso de recolección de firmas ya existe una llamada Movimiento Alfarista Nacional.

“Yo no creo que eso sea un pretexto, me parece que si hay objeción, obedece a otras expresiones, porque no son iguales, ¿Cuántos partidos no han existido en el país con una o dos palabras que coinciden?, esperemos que no sea así”.

El pasado miércoles acudieron hasta los exteriores del CNE para realizar un plantón y exigir una respuesta de las autoridades y así inscribir al movimiento Revolución Alfarista para participar en las elecciones seccionales de marzo de 2019. (I)