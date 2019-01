Efraín Luna: “Las elecciones seccionales serán complicadas para los ciudadanos”

Efraín Luna, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), analiza varios aspectos que tendrá la ciudadanía en los comicios seccionales de marzo próximo.

¿Cuáles son sus expectativas a vísperas de las elecciones?

Serán complicadas para la ciudadanía. Hay aspectos que, posiblemente, crearán serias confusiones, ya que hay muchos candidatos, muchas autoridades a elegir, como prefectos, alcaldes, concejales, miembros de las juntas parroquiales y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

¿Qué debe hacer el Consejo Electoral?

Es una situación difícil para la entidad de dar, de alguna manera, una información correcta. Hay nuevos movimientos y partidos políticos, con nuevas numeraciones, que confundirá a la ciudadanía en el momento de sufragar.

¿Es escasa la formación política en el país?

Realmente en nuestro país no la hay, no existen nuevos líderes y los pocos que hay, incluso, están de salida y otros dan la vuelta ahí mismo.

¿Cree que habrá problemas en la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ya que la ciudadanía no los conoce?

Es un ente importante, pero la forma de cómo se selecciona es la equivocada. Es interesante que la ciudadanía participe, pero no hay algo organizado para sacar a los mejores hombres y mujeres para que nos representen y elijan a las autoridades. Para mí, ese Consejo no tendrá mejor cara por lo poco que se conoce de ellos y la poca trayectoria que tienen.

¿Qué tanto incidirá en las elecciones la actual realidad de Alianza PAIS?

Será difícil la tarea de PAIS, no creo que obtenga una buena votación por las diversas acusaciones de corrupción. Creo que la derecha resurgirá, porque la gente está decepcionada de quienes prometieron cambiar el país, y cuyo resultado no ha sido del todo positivo. Tras estas seccionales, veremos claro el panorama que tendrán las próximas elecciones presidenciales. (I)