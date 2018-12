Sonnenholzner destaca creatividad para memes con su apellido

Otto, así prefiere que lo llamen el nuevo vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. En su posesión en el cargo, el pasado 11 de diciembre, el Segundo Mandatario hizo esa referencia luego de que el asambleísta Alberto Arias y la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tuvieron inconvenientes para pronunciar Sonnenholzner.

La creatividad en redes sociales apareció de manera inmediata. Desde que se conoció que este economista guayaquileño, de 35 años, encabezaba la terna para Vicepresidente, hubo memes por el pronunciamiento de su apellido, de origen alemán.

Otra de las personas que no pudo pronunciar de manera adecuada el apellido fue el presentador de televisión Alfonso Espinosa De los Monteros, cuando se refería al también empresario y comunicador.

En entrevista con Telediario, por Ecuador TV, Sonnenholzner destacó el ingenio ecuatoriano para hacer memes de cada situación.

"Me he perdido la mayoría de memes en torno a cómo se pronuncia mi apellido. He estado súper ocupado. Pero el par que he visto me han parecido graciosos, la creatividad nuestra en este tema es única. Podríamos ser Récord Guinness en la creación de memes".

Sobre sus orígenes, Otto explica que "mi primer apellido es de origen alemán y el segundo apellido (Sper) es libanés. Mis padres son nacidos en Guayaquil, mi familia materna es de Esmeraldas. Mi bisabuelo es el que vino de Alemania, desde mi abuelo todos somos ecuatorianos".

El Segundo Mandatario explicó también que "el apellido Sonnenholzner es más ecuatoriano que alemán. En Alemania, el apellido se ha ido perdiendo, en especial desde la guerra. Estoy casi seguro de que hay más Sonnenholzner en Ecuador que en Alemania".

Orígenes

Andrea León, profesora de alemán en el Centro Cultural Ecuatoriano Alemán, explicó que algunos de los apellidos alemanes identificaban una profesión en sus inicios.

"Entre el siglo 13 y 16 empezaron a crecer con fuerza las ciudades y las administraciones, por lo que ya no había nombres suficientes y se empezaron a poner apellidos a la gente", dijo León.

En el caso del apellido del nuevo vicepresidente de Ecuador, Sonnenholzner, "su etimología sería la siguiente: Sonnen es el plural de Sonne, que es Sol en español. Mientras Holzner viene de Holz, que significa madera. Un Holzner es una profesión vieja, antes llamada Holzknecht, algo así como un trabajador de la madera. Típico se decía en Baviera y Austria 'Waldarbeiter', que significa trabajador forestal". (I)