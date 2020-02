Ecuador agradece apoyo de EE.UU. en la lucha contra la corrupción

El primer Mandatario, Lenín Moreno, resaltó este jueves 13 de febrero de 2020 los esfuerzos del gobierno estadounidense para ayudar a Ecuador en la lucha contra la corrupción y el terrorismo.

El apoyo de Estados Unidos “es necesario” en el marco de la lucha contra la corrupción que lleva adelante el Gobierno Nacional con la Secretaría Anticorrupción'', dijo Moreno durante su intervención en la conferencia organizada por ‘Atlantic Council’, realizada en Washington.

"Conversamos de varios temas, de esta lucha tenaz que le hacemos a la corrupción, contra el narcotráfico, terrorismo, que se disfraza de revolución, también por salir de la pobreza, le dije al Presidente Trump que se nos dé una mano (...) el Presidente Trump tiende a ser muy directo (...) directamente me dijo sí, los vamos a ayudar en esto”, afirmó el primer Mandatario.

Así agradeció el apoyo de su homólogo estadounidense. “Eso me llenó de esperanza y continuaremos en el camino correcto”, agregó.

En otros temas, el Mandatario ecuatoriano detalló sobre la situación económica que enfrentó al asumir su Gobierno.

“Nos dijeron que todo era transparente que me debía preocupar de lo social y no preocuparme de lo económico (…) no había transparencia en las cifras, en las cantidades económicas”, apuntó, sobre la situación que recibió del Gobierno anterior.

Puso como ejemplo la situación política y económica de Venezuela. “El Ecuador se estaba convirtiendo en Venezuela. Si alguien quería saber qué hubiera sucedido con el Ecuador, la respuesta es Venezuela”, precisó.

Apoyó el reconocimiento como Presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. En ese sentido, hizo un llamado para que los países de la región continúen con la ayuda a los migrantes venezolanos.

“El día después de la caída de (Nicolás) Maduro habrá trabajo para todos nosotros, habrá felicidad y la gente necesitará asistencia y espero que todos tengamos la voluntad de ofrecerla.

#EcuadorEnEEUU ????| Primer Mandatario, @Lenin Moreno brindó una conferencia en el @AtlanticCouncil, donde resaltó los cambios que ha tenido Ecuador en los últimos años como el de recuperar la libertad de expresión y la institucionalidad. pic.twitter.com/8cnnhixMKk — Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) February 13, 2020

La importancia del diálogo

Una de las políticas fundamentales del Gobierno Nacional es el diálogo, aseveró el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

“Eso nos hace más ricos, más inclusivos. Siempre tenemos que buscar la verdad, y siempre tenemos que huir de aquellos que piensan que tienen la verdad absoluta (…) la verdad absoluta siempre está acompañada de mentiras, por eso nunca debemos pensar que somos dueños de la verdad”, expresó.

Previamente a su conferencia, el jefe del Estado ecuatoriano realizó un saludo protocolar y condecoración a Debbie Mucarsel-Powell, congresista demócrata de origen ecuatoriana quien indicó al Presidente que ''tiene una aliada para trabajar por el pueblo ecuatoriano''.

Es un honor para mi recibir La Órden Nacional Al Mérito En Grado De Gran Oficial por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno.



Dedico este honor a los miles de ecuatorianos y latinoamericanos que han venido a los Estados Unidos en busca del sueño americano. @Lenin pic.twitter.com/pYQj4qysvo — Rep. Debbie Mucarsel-Powell (@RepDMP) February 13, 2020

Mucarsel-Powell nació en Guayaquil. A la edad de 14 años viajó a EE.UU. con su madre y tres hermanas mayores. (I)