Ecuador niega haber otorgado asilo o tierras a gurú indio acusado de violación

El Gobierno de Ecuador negó haber otorgado asilo o ayudado adquirir tierras en América del Sur al autodenominado "dios" indio Nithyananda, buscado en India por presunta violación y secuestro.

La Cancillería ecuatoriana, a través de las embajadas del país en Reino Unido y la India, envió aclaraciones sobre las informaciones difundidas por el diario británico The Guardian y otros medios indios.

El ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, calificó de "falsas e insultantes" las publicaciones. En su nota, The Guardian señala que el gurú indio ha establecido su propia nación isleña, supuestamente frente a las costas de Ecuador.

"Nithyananda, quien acumuló una gran cantidad de seguidores espirituales en India, huye de la policía de Gujarat por múltiples acusaciones de que secuestró y confinó a niños para recolectar donaciones para su ashram y que violó a uno de sus discípulos. Si bien se desconoce el paradero de Nithyananda, el miércoles anunció que estaba estableciendo la soberana "República de Kailaasa", que sería la 'nación hindú más grande y pura del mundo'".

La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, señaló que tras verificar la información migratoria, Nithyananda "llegó al país en julio del año pasado y abandonó el Ecuador con destino a Haití en agosto 10 de 2019".

La aclaración del Gobierno recalca que "Ecuador negó la solicitud de protección personal internacional (refugio) hecha por Nithyananda ante Ecuador y más tarde, este dejó Ecuador presumiblemente en su camino a Haití".

Añade que toda la información "publicada en medios digitales e impresos en la India se basa en la información que supuestamente proviene de un sitio web "aparentemente manejado por Nithyananda o por su gente".

Instó a las empresas de medios digitales o impresos a "abstenerse de citar al Ecuador de cualquier forma en toda la información relacionada con Nithyananda".

"Ecuador es una república soberana e independiente y no 'tierra de nadie' donde cualquier aventurero nacional o extranjero pueda actuar fuera de la ley", subraya la nota oficial.

