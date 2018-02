Dos contratos causan polémica en la asociación de municipios del país

En la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) las cuentas no están claras. Esa es la queja de Marlon Guevara, representante del cantón Baños, en la provincia de Tungurahua.

Las alarmas se encendieron, principalmente, por contratos con precios supuestamente sobredimensionados, alteración de documentos, entre otras presuntas irregularidades.

Un ejemplo es la asamblea anual de los alcaldes, que subió de un año para el otro. En 2016 el evento costó $ 70.500, pero la cita de diciembre pasado sobrepasó los $ 267.000. Es decir hubo un incremento del 279%.

Esta convención contempló la ejecución de seis actividades los días 13, 14 y 15 de diciembre en El Coca (Orellana). Entre ellas una feria de servicios, una feria gastronómica, una noche cultural, un comité ejecutivo y la asamblea general.

Los rubros más costosos fueron para las presentaciones de artistas: Gerardo Morán, Máximo Escaleras y Son de Azúcar, que costaron más de $ 109.000. Mientras que para la asamblea general, realizada en el Hotel Coca, se desembolsaron más de $106.000, “una cifra exorbitante”, según el alcalde Guevara porque esa suma significa para un municipio un parque o la dotación de servicios básicos.

Además, al encuentro fueron solo 80 alcaldes de las 221 jurisdicciones. Pero ese día Daniel Avecilla presentó su informe de gestión y ganó la reelección.

“Queremos conocer cuándo el Comité Ejecutivo aprobó el presupuesto y las actividades”, indicó Guevara.

Las quejas por la organización del encuentro cayeron contra el director ejecutivo de AME, Alejandro Álvarez, quien llegó desde la Secretaría Nacional de Comunicación. En la Secom, él fue el gerente de los enlaces sabatinos del expresidente Correa.

Justamente, el proveedor que ganó el concurso para la cita de la AME fue Carlos Correa Guerra, el mismo que entregaba la logística para las sabatinas. En los registros del Servicio de Contratación Pública se evidencia que Correa Guerra recibió más de 14 contratos, que superaron los $ 3,2 millones, entre 2014 y 2016, para los enlaces.

Álvarez, en una entrevista para EcuadorTV, sostuvo que no hay ninguna ilegalidad en el contrato, que no pueden compararse los eventos de 2016 y 2017. El primero solo fue una asamblea, mientras que el segundo tuvo eventos masivos y duró tres días.

Añadió que su pasado en la Secom no tuvo injerencia en el proceso porque se respetaron las normas legales. Lo mismo aseguró Correa Guerra y defendió la logística implementada para la feria, noche cultural y asamblea.

No obstante, para Guevara las cuentas no cuadran y pidió que este tema fuera tratado en la reunión de la AME programada para hoy, pero su solicitud no tuvo respuesta afirmativa (ver subtema).

Por ahora se espera un informe de la Contraloría que ya investiga este contrato.

Otras presuntas anomalías

Las dudas en el manejo de la AME se incrementan por otro contrato. En esta ocasión para la plataforma tecnológica de las municipalidades, un sistema informático considerado como prioritario para la asociación. Esta plataforma, que aún no se instala totalmente, tiene un costo de más de $ 957.000 y el concurso lo ganó la empresa Sistei Solutions.

Un informe remitido por el anterior director ejecutivo de la AME, Antonio Rodríguez, al presidente Avecilla, detecta presuntas anomalías en el contrato: que no se justificó técnicamente el valor del presupuesto referencial; que se usó como referencias técnicas un antiguo proceso declarado desierto; que en los términos de referencia, que son el esqueleto jurídico del contrato, se escribió que a la empresa se pagará el 150%, es decir más de lo acordado y que existió un error en el registro del número de RUC de la compañía.

Todas estas fallas invalidarían el contrato a criterio de Rodríguez, quien pidió que la Contraloría intervenga en este proceso.

Pero Avecilla conoció otras presuntas anomalías. En diciembre pasado se le informó sobre una supuesta falsificación de documentos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza le remitió una carta y correos negando que haya entregado los certificados de garantías por medio millón de dólares para que Sistei Solutions tenga el contrato.

La Cooperativa dijo que esta empresa no es su cliente y que se trata de un engaño donde la empresa también fue engañada. Jorge Bonito, abogado de la Cooperativa Amazónica, aseveró a los Medios Públicos que las garantías no existen, que por lo tanto la entidad no será responsable en caso de que el proveedor incumpla el contrato y que el Estado debe reclamar esa indemnización.

Por el momento, la plataforma informática empezó a funcionar como un programa piloto en 5 municipios, hasta que las autoridades determinen si hubo o no anomalías en el caso. (I)

*Haga click en la imagen para ampliarla

Los alcaldes se reúnen hoy y no tratarán las denuncias

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) tendrá esta mañana su segunda reunión ordinaria del año. La cita fue convocada por su presidente, David Avecilla, y se cumplirá en Portovelo, provincia de El Oro.

El cronograma de discusión no incluye las denuncias por los últimos contratos realizados por la AME ni el tema de su plataforma tecnológica.

El orden del día, entregado a los titulares municipales, se concentra en la situación de las jurisdicciones afectadas por la minería.

En ese sentido, está previsto que la alcaldesa de Portovelo, Paulina López, presente un informe sobre la situación que atraviesan las localidades donde hay actividad minera, sus consecuencias ambientales y laborales.

Además, se prevé que los alcaldes suscriban un compromiso para ejercer un mayor control a las actividades extractivistas, proponer la regulación de compañías mineras en el país y establecer alternativas laborales para las familias que viven de esta actividad.

También se designará al representante de los gobiernos municipales para el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, como lo dispone la Ley de Ordenamiento Territorial.

Finalmente, se conocerá el informe que avaló el viaje de una comisión de alcaldes a Chile para participar en el encuentro latinoamericano de municipios, que se inició hoy y que durará hasta el domingo. (I)