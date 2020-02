Donald Trump reconoce el ejemplo democrático de Ecuador en la región

Los nueve grados centígrados de la temperatura invernal en Washington DC contrastaron con el caluroso recibimiento que Donald Trump le ofreció al presidente Lenín Moreno, quien visita oficialmente Estados Unidos por primera vez.

A las 14:30, el mandatario estadounidense salió por la entrada principal de la Casa Blanca, ubicada en el 1.600 de la avenida Pennsylvania.

Al presidente Trump le siguió, a través de la puerta verde de estilo neoclásico, su esposa Melania Trump.

Ambos recibieron sonrientes a bajar del automóvil color negro al presidente Lenín Moreno y a su esposa Rocío González.

Enseguida los invitaron a pasar y atravesaron la alfombra roja de la entrada hasta el recibidor interior, donde el mandatario ecuatoriano firmó el libro de huéspedes ilustres invitados a la Casa Blanca.

Después salieron nuevamente para saludar a la prensa y siguieron al Salón Oval, donde aguardaban los equipos de trabajo de ambos jefes de Estado para la reunión planificada.

En el encuentro el presidente Trump le manifestó a su homólogo -mirándolo fijamente- que es una persona que goza de una gran reputación.

También afirmó que está interesado en firmar con Ecuador un acuerdo comercial igual al suscrito con México y Canadá y en aportar en la compra de material militar.

Moreno, por su parte, mencionó que el país ha pasado por momentos difíciles, especialmente en lo que respecta a relaciones internacionales. “Por eso ahora nos estamos acercando con aquellos que piensan igual a nosotros”.

President @realDonaldTrump welcomes the President of Ecuador to the Oval Office! pic.twitter.com/KvZcf4VLE9