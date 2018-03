Diputado chileno hará informe sobre situación legal de Jorge Glas

El diputado chileno Hugo Gutiérrez Gálvez visitó ayer por la mañana al exvicepresidente Jorge Glas en la Cárcel 4, al norte de Quito. Ahora él elaborará un informe sobre la situación jurídica y las condiciones carcelarias que constató personalmente.

El legislador llegó alrededor de las 10:00 y al cabo de una hora y media salió del lugar. “No conocía a Jorge Glas, es la primera vez que lo saludo, pero me he percatado que ha sido juzgado por un delito que fue derogado y por lo tanto no existe”.

Por eso calificó la situación del anterior segundo mandatario como una grave afectación a los Derechos Humanos, por lo que hará un informe que será difundido también en la cámara de diputados de su país.

El diputado llegó por invitación de la denominada “veeduría para vigilar que se respete el debido proceso en el caso de vicepresidente Glas Jorge”, la cual está coordinada por Alfredo Vera Arrata, y Ricardo Bonilla Naranjo.

Gutiérrez enfatizó que revisó el Código Penal anterior que estaba vigente al momento del cometimiento de la falta imputada, la cual fue derogada.

Dijo que observó que en el proceso se recurrió también “al artículo 370 del Código Integral Penal, pero se basaron en una pena inexistente para justificar la prisión preventiva, además no aparece mencionado por Odebrecht, por eso en cualquier parte del mundo Glas estaría libre”.

El exvicepresidente fue condenado en diciembre pasado a 6 años de prisión por asociación ilícita por el caso de las coimas de Odebrecht.

Aclaró que el informe que hará no es vinculante, pero lo entregará a la veeduría. “He examinado el proceso, mi presencia acá es por razones estrictamente humanitarias”.

El diputado espera reunirse con autoridades de justicia para contrastar datos recibidos. “Visité a una persona privada de la libertad 6 meses por un delito que en Ecuador no existe”, recalcó.

Gutiérrrez, de 56 años de edad, es abogado defensor de los derechos humanos, miembro del partido comunista de Chile y reelecto diputado por el distrito 2 de Iquique en las elecciones del 2017. (I)