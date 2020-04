Dos "cuellos de botella" dificultan retorno de ecuatorianos al país, dice canciller

A través de videoconferencia, el canciller José Valencia se reunió con los cónsules de Ecuador que coordinan el retorno de ecuatorianos al país.

En la sesión virtual, Valencia señaló que existen dos cuellos de botella que impiden una transportación expedita de los ecuatorianos que están en el extranjero y desean volver al país.

Uno es conseguir vuelos que vengan a Ecuador, ya que no están operando las aerolíneas comerciales. “Esto nos lleva a depender de que se organicen vuelos chárter o de países extranjeros que vengan a recoger a sus connacionales y para así aprovechar espacios”, dijo Valencia.

El segundo es la disponibilidad de plazas de alojamiento para que los viajeros realicen su APO (Aislamiento Preventivo Obligatorio) de 14 días, porque es la mejor garantía de protección frente a los riesgos de contagio del coronavirus para la comunidad, el viajero, sus familiares y allegados.

"Es comprensible la desesperación de quienes tienen deseo de volver al Ecuador, pero hay críticas que nacen de la incomprensión de los obstáculos que se deben vencer”, mencionó.

Agregó hasta el momento de la reunión, habían llegado más de 2.400 ecuatorianos a los que se han sumado otros 400 viajeros a bordo de nuevos vuelos desde Estados Unidos, Chile y Perú.

Anunció, además, que han explorado que Manta puede recibir vuelos, pero aún faltan detalles por ajustar, pero allí ven otra oportunidad de recibir más compatriotas, que podrán hacer su APO en dicha ciudad.

Acotó que ha conversado con autoridades religiosas para ver si se pueden habilitar más alojamientos en los centros de retiro.

La cónsul en Miami, Pamela Jalil, explicó que en dicha ciudad “siempre hay 1.900 ecuatorianos queriendo volver”. No son los mismos sino “que las cifras no bajan, porque sale un vuelo y centenares de personas que no estaban consideradas, se inscriben”.

El canciller reconoció que, de alguna manera, “Miami está siendo la puerta de salida de Estados Unidos”. (I)