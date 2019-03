Atamaint: “Hay gente temeraria que quiere dañar las elecciones”

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, hizo un alto a su apretada agenda para hablar con este Diario sobre las elecciones seccionales del domingo 24 de marzo.

¿Cuáles son los problemas que tuvieron para organizar estos comicios?

El primero fue el factor tiempo: en tres meses nos tocó organizar las elecciones más complejas de la historia democrática del país, por el número de candidatos, de organizaciones políticas y de electores en un tiempo récord de tres meses. Normalmente, preparar comicios lleva un año. También tuvimos un presupuesto real restringido de $ 99 millones.

Se invirtió en todo lo planificado y hemos tenido ahorros importantes: Por ejemplo, en la contratación, que se hizo con subasta inversa. Esta ofrece la posibilidad de encontrar un servicio de calidad a un mejor precio. Además, ahorramos $ 1’229.000 en la integración de kits electorales. Y $ 200.000 en la adquisición de computadoras portátiles.

¿Cuánto papel necesitaron estas elecciones?

Importamos 20 toneladas de papel para hacer todo el material de impresión de papeletas, padrones electorales y actas. Eso lo hicimos con empresas que tienen mucha experiencia en procesos electorales. No es posible comprar cualquier papel, sino uno que sirva para los comicios y tiene muchas seguridades.



¿Qué puede destacar de la organización de este proceso?

Todo ha sido cumplido con transparencia y a tiempo. Destaco el sistema informático, su procesamiento será a través de CNT. Sus servicios están catalogados como unos de los mejores a nivel de la región. La banda ancha, el tráfico de la información y las seguridades del sistema están listos frente a cualquier eventualidad.

Otro tema positivo es el trabajo del Observatorio de Transparencia, conformado por académicos, que han hecho recomendaciones importantes. Una de ellas fue sobre el proceso de enceramiento del sistema informático. Esto significa, mostrar, tal como una urna física, la urna digital que debe estar vacía, sin datos ni números, ni nada cargado. Eso nadie lo sabía, hoy las organizaciones políticas y los técnicos pueden supervisar ese sistema que está en cero y vacío.

¿Hay analistas que están preocupados por la seguridad?

Hemos conversado con los líderes de los partidos políticos para que expongan, de forma oficial y documentada, sus inquietudes y preocupaciones. Pero no han dicho nada. Se hicieron algunas denuncias en las redes sociales, que corresponden a troles. Hay panfletos en contra del CNE, que ofenden a la dignidad de las personas, y ponen en riesgo la credibilidad institucional. También utilizan mal el logo del CNE, hay gente temeraria que trata de hacer daño al proceso electoral. Son anónimos y son troles, pero alguien está detrás de aquello. La Fiscalía ya investiga en este momento.



¿Pero hay denuncias por sobreprecios?

En todas las contrataciones hubo ahorros importantes. No hay sobreprecios, niego absolutamente eso. Hubo un proceso, no lo adjudicamos porque hubo una denuncia anónima, pero ya está en manos de la Contraloría. Ese organismo determinará si hubo o no irregularidades para favorecer a una empresa en la adquisición de servidores tecnológicos.

¿Hay beneficiarios de contratos que antes ya incumplieron tareas con el CNE?

Hubo una denuncia sobre ese tema. Pedimos a Sercop un informe para verificar la información y a la empresa. Su respuesta fue que esa compañía no tiene ninguna inhabilidad.

¿Por qué su partido no la apoya en el CNE?

No tengo vinculación con Pachakutik, tuve el aval de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Ese partido tuvo su propia candidata, Blanca Velasque, que fue eliminada por glosas con la Contraloría.

¿Por qué despidieron a los vocales de los consejos provinciales?

Decidimos hacer más eficiente el trabajo en las provincias. Se cambió al 30% de los vocales del CNE a nivel nacional, después de evaluaciones y de revisar los requerimientos de los consejos.



¿Por qué utiliza el mismo sistema para transmisión de resultados de 2017?

El servicio de transmisión de resultados no es el mismo, antes era de Telconet, hoy es de CNT. El sistema que se utiliza en el CNE es el mismo, pero con ajustes importantes por cuestiones de transparencia. Por ejemplo, tenemos más seguridades y cualquiera que entra en él para hacer algo deja una huella. Esto servirá para hacer una auditoría posterior que puede identificar en qué momento, hora, espacio o situación se pudo modificar algo.



¿Por qué no hubo mayores cambios en el Registro Electoral?

Por el factor tiempo y porque no hay hasta ahora un mecanismo claro de las competencias e instituciones que participan en la construcción de ese registro. Es decir, una competencia tiene el Registro Civil, otra la Cancillería y otra el CNE. Hicimos todos los esfuerzos y esto se debe incluir en las reformas al Código de la Democracia para mirar los alcances y responsabilidades de cada organismo. No podemos dar la responsabilidad a otros, cuando es un trabajo de Estado.



¿Por qué quitaron del Registro Electoral a los extranjeros que han votado en elecciones anteriores?

Es importante que se registren para votar. El pleno del CNE decidió dejar depurado el padrón electoral de los extranjeros. Ya no están los fallecidos ni los que tienen sus cédulas de identidad caducadas, ni los que tienen visados de menos de un año, ni los que tienen contravenciones. Los habilitados para estas elecciones son 20.833. Deben cumplir ciertos requisitos: cinco años de residencia, haber manifestado su voluntad expresa para votar, entre otros. Antes no se los consultaba y estaban en el padrón, eso es violar los derechos de los extranjeros.



¿Por qué no habrá conteo rápido en estas elecciones?

Porque son comicios seccionales. Sería largo, difícil y habría que tomar en cuenta a cada una de las parroquias, de los cantones. No podemos hacer eso solo con unos.



¿Usted cumplió con la reducción del 10% del personal que pidió el Presidente de la República?

Hacemos el manual de puestos y reclasificación. Pedimos al Ministerio de Trabajo que suspenda el proceso en este organismo por las votaciones. No es un tema fácil, pero cumpliremos con el pedido. Esta es una institución especializada y nos quedaremos solo con los funcionarios que necesitamos para procesos electorales.



¿Cómo mira las tendencias que pueden ganar en estos comicios?

El voto estará disperso por la cantidad de candidaturas. Pero es un ejercicio importante para debatir y mirar la calidad de los participantes. Es muy importante que ciudadanos sigan de cerca a los candidatos y a sus propuestas. Estas deben ser reales y según necesidades de su comunidad.



¿Qué dice sobre el voto nulo para el Consejo de Participación?

Hay un gran vacío en la ley sobre este tema. Anular es un doble riesgo porque con un voto se gana. Eso beneficia a quien tenga disciplina y vote por un candidato. (I)