Empezó el desfile de candidatos en el Consejo Nacional Electoral

En las últimas horas el precandidato a la presidencial Fabricio Correa, líder del movimiento Justicia Social, una de las cuatro organizaciones políticas que el Consejo Nacional Electoral resolvió eliminar de su registro, renunció de manera irrevocable a la nominación.



Esto mientras se inició el desfile de postulantes a las diferentes dignidades electorales de carácter nacional en la matriz del CNE de Quito.



La mañana de este lunes, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta de Democracia SI, se convirtieron en el primer binomio presidencial en inscribir su candidatura. Lo hicieron junto a decenas de personas que acudieron con banderas al órgano electoral.



Ellos fueron recibidos por el secretario del CNE, con el debido distanciamiento Larrea y Peralta ingresaron los documentos.



Larrea dijo estar consciente de que en las encuestas no aparece en los primeros lugares de intención de voto.



“Hace un año y medio nos decían a nosotros que no teníamos ninguna intención de voto electoral, ganamos 34 alcaldías y seis prefecturas. El pueblo tiene todo el derecho de votar por quien crea y nos dará el resultado el 7 de febrero”, dijo el líder de esa organización política.



El movimiento Libertad es Pueblo anunció, a través de un comunicado, que inscribió vía internet la candidatura de Juan Carlos Machuca al Palacio de Carondelet y a su pareja de formula Cristóbal Luna.



Desde el CNE informaron que la documentación aún no está completa y que tampoco está registrado.



Libertad es Pueblo es parte de las cuatro organizaciones que fueron eliminadas luego de un informe de Contraloría entre las que están también Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social y Justicia Social.



Sin embargo la presidenta Diana Atamaint señaló que hay recursos interpuestos por resolver en la justicia electoral.



“Tengo conocimiento que han interpuesto recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero habría que mirar con qué artículos presentaron porque unos tienen efecto suspensivo pero otros no. Dependiendo de aquello, si tiene efecto suspensivo nuestra decisión, nosotros tendríamos la posibilidad de continuar con el proceso de inscripción de candidaturas”, precisó la titular.



En bicicleta llegaron los aspirantes a la Asamblea Nacional por el movimiento Unidad Popular, hasta la matriz electoral, para cumplir con inscripción de los candidatos. Geovany Atarihuana arribó junto a Mery Zamora y otros que participarán.



“A lo largo de estas semanas, vamos a inscribir 34 listas en todo el país”, señaló Atarihuana.



El proceso de inscripción oficial de candidaturas se prolongará hasta el 7 de octubre. La calificación de las candidaturas está ahora en manos del Consejo Nacional Electoral que avocará conocimiento en las próximas 48 horas. (I)