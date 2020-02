Deportación de extranjeros que cometan delitos requiere de enmienda constitucional

El asambleísta de CREO Fernando Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Movilidad Humana, indicó que hasta antes del receso legislativo, que será del 26 de febrero al 11 marzo, se tratará en primer debate las reformas a la Ley de Movilidad Humana.

Con respecto a la propuesta de reforma del Ejecutivo a la normativa, que plantea la deportación de los ciudadanos extranjeros que ingresen al país para delinquir, Flores indicó que se requiere de una enmienda a la Constitución. Aclaró que en esta ley se aborda temas de derechos humanos y debe ser tratada con minuciosidad.

"No podemos ir contra derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y posiblemente esta comisión al final mocione una enmienda constitucional que nos pueda garantizar poder aplicar la Ley de Movilidad Humana", dijo Flores a periodistas.

#TelediarioEC | La ciudadanía opinó sobre el pedido del presidente Lenín Moreno a la Asamblea de aprobar las reformas a la Ley de Movilidad Humana para expulsar a los extranjeros implicados en actos delictivos

El legislador dijo que al interior de la Comisión se planteará una enmienda que dé paso a la deportación, sobre todo en el tema de delitos flagrantes, e incluso se analiza cambiar la normativa para que los extranjeros cumplan la pena completa en el país y no sean deportados en cinco años como lo establece la ley actual.

"La Constitución no prevé la deportación. En la ley está la expulsión, que es cuando un ciudadano ha cometido un delito, tiene una pena en firme. Y la deportación, que es un acto administrativo que debe realizar la Cancillería o el Ministerio de Gobierno a través de los puntos de control", explicó Flores.

"Por ejemplo, cuando quien va a ingresar por nuestras fronteras y aeropuertos no cumplen los requisitos, la autoridad nominadora administrativamente puede deportar al ciudadano extranjero", añadió.

También indicó que las reformas presentadas por el Ejecutivo llevan ocho meses siendo analizadas en la mesa legislativa, se prevé una votación por capítulos para que luego pase al Pleno de la Asamblea.

El miércoles, el presidente Lenín Moreno insistió en su pedido a la Asamblea Nacional de que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana que envió el 30 de julio de 2019. "Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos", recalcó el Mandatario en un evento. (I)