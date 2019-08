La historia del país en los últimos 40 años es narrada por sus actores

A fines de los 80 se estableció la Cámara Nacional de Representantes . Nuestra jornada y la de los parlamentarios era de cinco días a la semana; de lunes a jueves trabajábamos de 16:00 hasta el amanecer. En ocasiones pasábamos dos días en el pleno , mientras que en la sesión del viernes, que era conocida como la “sesión de recreo”, se presentaban proyectos de resolución, se recibían comisiones generales, todo lo que no era legislación . El trabajo era más serio y abundante.

Con Rodrigo Borja entablé una amistad, puesto que en el Parlamento , antes, la cotidianidad era diferente a la actual. Existía una dinámica más fluida, tranquila, debido al número de legisladores que había en ese entonces; desde 1979 hasta inicios de los 80 no pasábamos de 100 funcionarios.

Trabajo en la legislatura desde 1979. He vivido muy buenas experiencias, pues tuve el gusto de interrelacionarme con exlegisladores y expresidentes que marcaron la historia del país, como Otto Arosemena Gómez , León Febres-Cordero , Rodrigo Borja Cevallos , Carlos Julio Arosemena , entre otros.

Para mí, existe un hito en la era democrática y fue la firma del Tratado de Paz con Perú , que claro ratificó lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro , de 1941 . Desde entonces vivimos en paz y no tenemos dificultades con el vecino país.

En 1983 me afilié a la Izquierda Democrática ; hasta 1984 no fui candidato a ninguna dignidad. En 1987 gané la Prefectura de El Oro y Rodrigo Borja la presidencia. Tuvimos un bloque mayoritario en el Congreso , 34 diputados, y la Democracia Popular se unió a nuestro programa con cinco diputados más.

En 1979 tenía 18 años; para entonces no estaba dedicado a la vida política , sino a la empresarial. Pero recuerdo que todos los ecuatorianos vivimos con algarabía el retorno a la democracia , pues fueron 10 años de dictadura con José María Velasco Ibarra , el general Guillermo Rodríguez Lara y el Triunvirato Militar , presidido por Alfredo Poveda.

Rosalía Arteaga

Exvicepresidenta de la República

La última década fue una ruptura de la democracia

Considero que en Ecuador no hemos vivido 40 años de democracia; fui votante en 1978 y 1979, cuando se eligieron a los primeros alcaldes y presidente de la República, tras la dictadura que duró una década.

Creo que existen dos rupturas desde el retorno de la democracia. La primera ocurre en 1997, cuando se rompió la Constitución y no permitieron mantenerme como presidenta de la República hasta 2000 por derecho y se nombró un jefe de Estado interino. El interinato es una figura que no existe en la Constitución, ni ahora ni nunca.

La segunda ruptura fueron los 10 años de correísmo, donde el presidente en las sabatinas señalaba que todos los poderes se concentraban en él, ordenaba que se enjuiciara a ciertas personas, entre políticos, periodistas y opositores.

Cuando no hay división de poderes, por más que la ciudadanía acuda a las urnas, no existe una democracia real. El trabajo parlamentario en las últimas cuatro décadas ha estado lleno de vaivenes.

Indudablemente, soy de las personas que creen que sería mejor un sistema bicameral, es decir, elegir, también senadores que tengan mayor experiencia y sea en este espacio donde recaigan responsabilidades y funciones importantes, como la elección de autoridades de control. No tengo buenos recuerdos del Congreso, pues fue esta institución la que dio un golpe de Estado cuando no me dejaron culminar mi período. (I)