“Detrás de las declaraciones de Chicaiza está Correa con todo su poder económico”

Ganó el juicio contra el exsecretario de la desaparecida Senain, Pablo Romero, por su secuestro en Colombia, en el año 2012. Ayer inscribió su candidatura a asambleísta nacional en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el movimiento Libertad es Pueblo, una organización fundada por Gary Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno.



Fernando Balda habló con El Telégrafo sobre las declaraciones del exagente Raúl Chicaiza desde Buenos Aires, donde pidió refugio al Gobierno argentino. El exagente y su colega Diana Falcón fueron sentenciados por el plagio de Balda y se acogieron al programa de testigos protegidos.



El exsargento de policía Raúl Chicaiza señaló que no es cierto su secuestro. También que el 95% de su testimonio es verdad, pero un 5% no. ¿Qué dice usted?



En el juicio se declaró culpable del delito de secuestro y dijo que había sido ordenado por sus superiores de la ex-Senain. También que había recibido órdenes directas de Rafael Correa. Se contradice y puede ser juzgado por faltar a la verdad, eso puede perjudicarlo en su condición jurídica actual.



Además, esas declaraciones no las hizo ante la Fiscalía, sino desde Argentina, donde ha solicitado refugio. Es curioso que sea ese país porque es un Gobierno amigo de Correa. También que el expresidente haya actuado como su jefe de prensa y promocionado la supuesta verdad de Chicaiza sobre el caso Balda.



¿Qué pretende el exagente?



Quiere contradecir lo que ya fue juzgado y aceptado por la Justicia de dos países: Colombia y Ecuador. En el primero hay cinco sentenciados por mi secuestro que fueron capturados en flagrancia, con la víctima en las manos y confesaron su participación. Chicaiza los contrató en el Hotel Capital y en los teléfonos de los secuestradores se encontraron fotos de billetes de $100, mostrados como abanico, en sus manos y festejando el pago.

Con esa evidencia Colombia solicitó la captura de Chicaiza y de Diana Falcón, ellos confiesan su autoría y entregaron audios que grabaron. Eran las voces de él y de Pablo Romero, exhombre fuerte de la ex-Senain de Correa.



¿Usted recuerda alguna de las grabaciones que entregó Chicaiza cuando entró en el proceso de cooperación y que se presentaron en el juicio?



Hay una en la que Pablo Romero le dice al exagente Raúl Chicaiza: “el Presidente está preocupado porque te vas a voltear y hablar”. Chicaiza le contesta: “dígale que cuente con mi total lealtad, soy leal hasta la muerte. Más bien quisiera saber si cuento con la lealtad de ustedes. Hasta ahora me han protegido, quiero que me apoyen económicamente porque necesito para los gastos en la Justicia”.



Las declaraciones del exagente fueron un día antes de inscribir su candidatura de asambleísta en el CNE. ¿Es una coincidencia?



El expresidente y los demás están muy preocupados por ese delito. Nosotros, sin tener fuero de corte ni inmunidad parlamentaria, logramos hitos judiciales contra esos bandidos del correísmo: la captura de cinco sicarios en Colombia, dos exagentes sentenciados, y la extradición de Pablo Romero de España y su sentencia en Ecuador.

Ellos saben que si logramos eso como ciudadanos, desde el Parlamento trabajaremos para conseguir la extradición de todos esos prófugos para que vayan a la cárcel. No solo por lo que robaron al país, sino por las víctimas de sus acciones criminales.



¿Cree que Correa le convenció de alguna manera al exagente Chicaiza?



Detrás de la declaración de Chicaiza está Correa con todo su poder económico. Chicaiza es un mercenario que solo trabaja por dinero. Él declaró en la Corte de Justicia que Correa los protegió políticamente y por eso la Justicia nunca los alcanzó mientras Correa estuvo en el poder.



¿Eso cambia la condición jurídica de Chicaiza y del expresidente?



No, está escrito en las sentencias, es pura bulla para causar un efecto mediático. Chicaiza dice que sufrió atentados en Ecuador y no fue así. Más bien se debe investigar cuánto le pagaron a Chicaiza por esas declaraciones.

Traer a los prófugos es un trabajo de la Justicia, no suyo.



Recordemos que la extradición de Romero no fue solo producto de una orden de captura de Interpol y de la acción de la Corte de Justicia en España. Nosotros invitamos a Ecuador a dos eurodiputados: Hermann Tersch y Víctor González, y les entregué las pruebas de que Pablo Romero planificaba su fuga y eso está en el documental que se llama: "La ruta del dinero de Rafael Correa". Con ese material, los eurodiputados interceptaron en el pasillo del Parlamento Europeo al presidente del gobierno de España, Pablo Sánchez, y al vicepresidente primero, Pablo Iglesias, y les dijeron esto les envía Fernando Balda. Son las pruebas sobre la fuga que planifica Pablo Romero con el respaldo logístico y económico de Rafael Correa.



Ante el peso de las pruebas y los audios de Correa y Romero, donde hablaban de la planificación de la fuga, le quitaron el respaldo al expresidente y la Justicia le quitó las medidas sustitutivas a Romero y en el transcurso de tres días lo extraditaron.