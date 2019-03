David Rosero: “Trabajaremos por recuperar los $ 70 mil millones de la corrupción”

David Rosero ya integró el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), del 2010 al 2015, por eso cree que este organismo es vital para fortalecer la lucha contra la corrupción.



¿Quién apoya su candidatura?

Varias organizaciones sociales, como la Comisión Nacional Anticorrupción, el Frente de Trabajadores, la Federación de Militares en Servicio Pasivo, comunidades de emprendedores y pequeños empresarios. Hemos caminando por 17 provincias explicando lo que debería hacerse en el Consejo de Participación.

Usted ya integró el Consejo, criticado por nombrar autoridades afines al correísmo...

Voté en contra del 95% de los nombramientos. Por ejemplo Carlos Ochoa y Gustavo Jalkh jamás participaron de un concurso de oposición y méritos, entraron por la ventana y los impusieron con votación de cinco contra dos a pesar de las denuncias que habían y que fueron archivadas. El exfiscal Galo Chiriboga sacó 36 sobre 50 en las pruebas, pero fue impuesto en una sabatina por el expresidente Correa, y del octavo lo subieron al primer lugar. Así podríamos hablar del Procurador, el Defensor del Pueblo...



¿Cuál es su propuesta?

Trabajar para que el Consejo definitivo investigue y recupere los dineros perdidos por la corrupción, que ascenderían a $ 70 mil millones, de acuerdo a estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Anticorrupción; también avanzar con los procesos de fortalecimiento de participación para que los ciudadanos se empoderen de sus derechos, y nombrar a autoridades honestas, no por palanqueo.



¿Cree que el Consejo de Participación Transitorio debe ser evaluado?

El poder extraordinario que le dio el pueblo al Consejo Transitorio de cesar autoridades ya no lo tiene el Consejo de Participación que será elegido. Según la Constitución, las atribuciones son combatir la corrupción, promover la participación ciudadana y designar autoridades. Los que proponen eso no solo desconocen la Constitución sino que son demagogos. (I)