Dainius Puras: “Los avances en salud deben mantenerse”

Durante 10 días Dainius Puras visitó hospitales y dependencias de salud en Quito, Guayaquil, Otavalo y Lago Agrio, para constatar el estado del sistema de salud en el país. Para él hay muchos avances en Ecuador. Sus observaciones serán presentadas el próximo año 2020 ante la ONU.



¿Cuáles son las conclusiones de su visita al país?

Mi misión fue sobre el derecho a la salud física y mental, que es una parte muy importante de los DD.HH., porque tienen que ver con derechos cívicos, libertades y la no discriminación de los grupos vulnerables, como quienes padecen VIH/Sida y que son parte de grupos LGBTI; trabajadoras sexuales o usuarios de drogas. Aquí, como en muchas partes del mundo, no son ideas muy populares, pero es muy importante proteger y promocionar sus derechos.



¿Que constató en Ecuador?

Muchos y buenos logros para proveer servicios a grupos vulnerables, pero mi deber también es resaltar los desafíos. Por eso me reuní con comunidades LGBTI, quienes me han indicado que aún son discriminados y esto ocurre porque los médicos no están preparados para tratar con ellos. Se deben tomar las medidas para atenderlos.



¿Qué hace falta?

Lo más importante es la atención médica a personas con restricciones económicas. Hay que asegurar la sostenibilidad de los sistemas de salud. He visto inversiones muy grandes, con centros de atención primaria. Ahora se debe mantenerlos.



¿Los casos de violencia contra la mujer también son temas de salud pública?

No solo tiene que ver con el Ministerio de Salud, es algo más grande que incluye a otras áreas. Por ejemplo, en el tema de embarazos precoces, los políticos de la Asamblea votaron por criminalizar el aborto en casos de violación, expresé mi pesar porque las mujeres y específicamente las niñas están abocadas a los abortos inseguros.

Niñas de entre 10 y 14 años son obligadas a llevar un embarazo y eso quiere decir que falta protección y sufren de violencia sexual, Hago un pedido al Ejecutivo para que vete la ley y Ecuador cumpla con estándares internacionales de Derechos Humanos.

¿La legislación ecuatoriana está atrasada en este tema?

Sí y debe modernizarse. Este es un tema que genera polarización, hay muchas naciones que no permiten los abortos, pero no existen tantas que criminalicen por violación. Un requisito mínimo es la despenalización del aborto en violaciones a niñas.



¿Cómo vio la dotación de medicinas en los hospitales públicos que visitó?

En todos los sitios en los que estuve constaté que la farmacia estaba totalmente dotada, lo que es muy bueno. El problema es con las personas que no están en el hospital o que no pueden acudir y necesitan algún tipo de tratamiento. Pero en general existe acceso a los medicamentos.



¿Qué pasa con el personal médico? ¿hay suficientes especialistas?

Los médicos están bien capacitados. Pero no hay suficientes doctores y enfermeras en zonas rurales o ciudades de provincias pequeñas. Por ejemplo, en Lago Agrio hay un hospital nuevo, pero tienen camas sin pacientes y esto ocurre por la falta de enfermeras.

Se necesita incentivos para que los trabajadores de la salud quieran prestar sus conocimientos no solo en urbes grandes como Quito y Guayaquil sino también en otras zonas. (I)