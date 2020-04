Cynthia Viteri anuncia su recuperación de coronavirus

La alcaldesa de Guayaqul, Cynthia Viteri, anunció la mañana de este jueves 9 de abril de 2020 que se recuperó de su padecimiento de coronavirus. A través de su cuenta de Twitter informó que ya no es portadora de la enfermedad.

“Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de covid-19 tomados la semana pasada y gracias a dios he superado la enfermedad”, publicó en la red social. Viteri acompañó su tuit con una foto del resultado entregado por el laboratorio Interlab.

Según la muestra tomada la semana del 30 de marzo al 5 de abril, en el sistema inmunológico de la alcaldesa no se detectó el virus. Viteri manifestó que había dado positivo por coronavirus el pasado 19 de marzo, es decir, hace 21 días.

Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil. pic.twitter.com/lbAlU3qwh4