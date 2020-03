Cynthia Viteri dice que dio positivo para covid-19

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, afirmó la mañana de este jueves 19 de marzo de 2020 haber dado positivo para covid-19. En un video difundido en sus cuentas personales en redes sociales, Viteri recalcó que seguirá trabajando por su ciudad.

“Esta transmisión la hago para comunicarle al Ecuador entero y a los guayaquileños que hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus”, declaró. No especificó centro de salud o laboratorio donde se hizo la prueba.

De confirmarse, Viteri se sumaría a las 111 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad en Guayaquil. A escala nacional son 199 los casos positivos.

“Seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a los guayaquileños en un momento tan difícil”, acotó. Viteri bloqueó el miércoles la pista del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo del Puerto Principal, para evitar que dos aviones sin pasajeros aterrizaran.

En su informe, realizado desde su casa y grabado con un celular, la alcaldesa llamó a la población a que no salgan de sus hogares para así evitar más propagación. “Quédense en casa, no salgan, protejan a los ancianos, a los más débiles”, señaló.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020

Por su edad, la también excandidata presidencial no es parte del grupo vulnerable que podría tener más afectaciones por la enfermedad. En el Ecuador tres personas perdieron la vida por el coronavirus.

Viteri terminó su video con un mensaje para sus hijos de que no la vayan a visitar. Con la voz entrecortada, les aclaró que ella y su marido se encuentran bien.

Hasta el momento no ha habido una confirmación de parte del Ministerio de Salud sobre el contagio de Viteri con el covid-19. (I)