Roldán: “Mentiras de Aleaga caen como un castillo de naipes”

El embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán, conversó con este Diario por teléfono sobre la denuncia del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga. Él dijo que desmontó “las mentiras del legislador. Se cayeron como un castillo de naipes”.

El parlamentario Aleaga hizo una denuncia sobre una propiedad que estaría a nombre de la familia del Presidente de la República.

Yo desecho de plano esa aseveración porque el presidente Lenín Moreno es un hombre honesto, ético y tiene valores morales. Lo conozco desde hace años y siempre ha sido así. Por lo tanto, la denuncia de Aleaga es aventurada”.



Según el legislador, los parientes del Primer Mandatario, supuestamente, compraron un departamento en Alicante, España, por un valor de 500 mil dólares. ¿Qué investigación hizo usted sobre el tema?

Son falsas aseveraciones que no tienen ninguna relación con el presidente Moreno. Fui a Alicante y visité la administración de ese edificio, Mirador de Alcalá, en la provincia de Alicante, comunidad valenciana, y me dieron datos para las investigaciones que hice.

También estuve en el Registro de la Propiedad y solicité los datos del propietario de ese departamento. Allí no aparece el nombre del Presidente ni el de ningún integrante de su familia. Tampoco hay ninguna compañía INA (Investment Corporation), como dijo Aleaga. El dueño de ese departamento es un español.

¿Cuáles son los detalles de la información que encontró?

Aleaga dijo que el departamento tiene 140 metros y un porche con vista al mar Mediterráneo. Pero en realidad tiene 100 metros cuadrados y no está localizado al pie de la playa, como explicó el legislador correísta. Además, hablé con el conserje del edificio y le pregunté si alguna vez había visto al presidente Moreno entrar al edificio y si conoce que él usa una silla de ruedas. Él respondió que el Primer Mandatario nunca ha entrado a esa propiedad.

También señaló que conoce sobre su discapacidad porque lo ha visto en los noticieros españoles. Además verifiqué que el edificio no tiene accesibilidad en el ingreso ni el ascensor para personas con discapacidad. Ni la puerta de entrada ni las del ascensor son grandes como para que pase una silla de ruedas. Cuando el presidente Moreno ha viajado a España hemos buscado hoteles con accesibilidad para su hospedaje, eso incluye hasta una tina especial en el baño. Todas esas aseveraciones de Aleaga también se desvirtúan.



Usted fue a una inmobiliaria para ver los precios de las propiedades en Alicante. ¿Qué encontró allí?

Muy cerca de ese edificio había una inmobiliaria. Y me resultó curioso ver cuánto valían los pisos allí. Uno de 100 metros, que es el que vi, cuesta entre 80 mil y 100 mil dólares, porque no está cerca del mar, sino a seis cuadras. Un penthouse tiene un valor de 165 mil dólares en esa misma zona, por tanto Aleaga miente al decir que ese departamento cuesta 500 mil dólares. Todo es un montaje de mentiras que se derrumba por sí solo como un castillo naipes y no tiene asidero.

Aleaga también dijo que presentó una querella en la Fiscalía de España contra el Presidente. ¿Usted pudo confirmar esa versión?

Esa es otra mentira del legislador de la Revolución Ciudadana. No pudo presentar ninguna querella en la Fiscalía de España porque no tiene pruebas de nada. Lo que hizo fue denunciar ese supuesto caso. Pero será devuelto porque no tiene ningún fundamento jurídico. Me duele que un sector de ecuatorianos sea representado por alguien como Aleaga. Él nos ha hecho quedar muy mal en este país. No tiene preparación y para legislar se requiere un mínimo de conocimiento sobre leyes. ¿Qué calidad de asambleísta es él?

Aleaga dio una rueda de prensa en España sobre este tema. ¿Estuvo acompañado por autoridades de ese país?

El legislador estuvo con siete personas en total. Así fue su rueda de prensa. Uno de ellos presentó la denuncia a un congresista, no al Congreso de diputados. Eso es diferente a decir que la Asamblea conoció ese tema. El diputado es de Podemos, una organización ligada al expresidente Rafael Correa. También fue conocido por un concejal de Alicante, relacionado al exmandatario ecuatoriano. En los últimos 10 meses, Correa no ha venido a España porque tiene tan poca convocatoria para escucharlo que se molestó por ese hecho.

Usted fue colaborador en el gobierno de Correa.

Estuve un año como funcionario público. Correa nos mintió y defraudó a todos. Si es honesto, como dice, que regrese a Ecuador y dé la cara ante la Fiscalía. ¿Por qué está prófugo? Él debe tener la valentía de volver al país para probar su inocencia. Con los hechos de corrupción en su gobierno de 10 años, queda mal el país. Él sigue insultando a todos, es un misógino y xenófobo. Me da vergüenza que siga hablando.

¿Las acusaciones de Aleaga y de Correa perjudican a Ecuador?

No digo ningún elemento de juicio. Sin embargo, creo que todo aquel que habla mal y dice mentiras en contra del presidente Moreno hace daño a todo el país. Hay que ser más responsables con lo que se dice; las denuncias del legislador de la Revolución Ciudadana no tienen ningún asidero. Él quiso tener un minuto de fama e intentó desestabilizar al país.

¿Qué piensan los empresarios sobre el expresidente Correa?

Me da dolor. Promovemos la inversión extranjera y un empresario dijo que fue bueno salir de la dictadura. Se desprestigió a Ecuador. Eso no genera empleo ni atrae a inversionistas. (I)