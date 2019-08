El correísmo apostó por Jimmy Salazar

La exasesora presidencial, Pamela M., y su asistente Laura T. fueron meticulosas y registraron en detalle cada una de sus acciones y los respaldos que recibían para cumplir sus objetivos.

Un caso relevante fue el apoyo recibido por Jimmy Salazar, esposo de Pamela M., para que se convirtiera en el presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

El 16 de octubre de 2012, Laura T. le remitió a su jefa un informe de la reunión que mantuvo con un hombre llamado Manuel Castilla para apoyar la candidatura de Salazar al gremio profesional.

El documento es parte de los 23.000 correos que Laura T. entregó a la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016. El caso indaga los presuntos aportes ilegales para las campañas políticas de Correa y Alianza PAIS.

Laura T. agregó que Castilla le pidió una lista de todos los profesionales de Derecho de las instituciones del Estado en Guayas. Además, que a través de las áreas de Recursos Humanos se exigiera que todos debían inscribirse en el Colegio de Abogados.

Laura T. contestó que estaban depurando esa lista de los ministerios y que lo segundo iban a consultarlo. La pista de esas reuniones se pierde hasta el día de las elecciones, que ocurrieron el 1 de febrero de 2013.

Juan Vizueta, entonces contrincante de Salazar, está seguro de que el Gobierno puso dinero y a los abogados para que Salazar ganara.

Recordó que en la víspera de los comicios se depositaron $ 80.000 para que cientos de abogados cumplieran con el pago de sus obligaciones y pudieran sufragar. Además, más de 10 buses llenos de abogados de los ministerios llegaron sobre la hora al recinto electoral para respaldar a su opositor.

Por su parte, Jimmy Salazar está convencido de que ese correo fue manipulado. Aseguró saber que Manuel Castilla es empresario y que no es parte del Colegio de Abogados ni ha trabajado con él. No obstante, en su cuenta de Twitter se menciona a Manuel Castilla como director del Movimiento Justicia Social, que auspició su candidatura a la Prefectura. Pero Salazar dijo que no hay que creer en las supuestas pruebas entregadas por Laura T.

“¿Qué tiene que ver Laura T. con el Colegio de Abogados? El martes (pasado) escuché la declaración de su defensa y decía que los registros que salen ahí no son todos de la señora”, dijo.

No obstante, el abogado de Laura T., Luis Muñoz, dijo que la documentación entregada a la Fiscalía es la misma que su cliente guardó mucho tiempo y que ahí se evidencian no solo los presuntos sobornos, sino también la injerencia en la justicia. “El correísmo quería el poder total (...) de las cortes, de la prensa, de todo”, recalcó el defensor.

Salazar aseguró que si hubiera existido el apoyo del gobierno o del aparato estatal le habría resultado fácil manejar todo el país y que habría hecho lo mismo en todas las provincias.

No obstante, las anotaciones de su esposa Pamela M. registran los aportes de los ministros del anterior gobierno y de los jueces de la Corte Constitucional.

La anotación fue titulada: “Lecciones de las elecciones del CAG (Colegio de Abogados del Guayas). Al inicio la exasesora presidencial escribió que “se pudo ganar al MPD, Pachakutik, Madera de Guerrero con un trabajo arduo, sin poses ni falsas promesas”.

En ese entonces, el gremio era liderado por Alfonso Luz Yúnez y Pedro Granja, críticos del gobierno. Luego Pamela M. destacó las contribuciones que recibió para su causa.

El primero en esa lista es el exsecretario del Agua, Walter Solís, actualmente prófugo e investigado junto con Pamela M. en el caso Sobornos 2012-2016.

El exfuncionario supuestamente facilitó “trabajos de impresión” para la candidatura. Lo mismo que la exministra María de los Ángeles D., quien supuestamente pidió el apoyo para Salazar en una reunión de militancia. Ella es otra de las personas indagadas por la Fiscalía y no ha querido hablar con la prensa sobre este tema.

Mientras que Fernando Alvarado, entonces secretario de Comunicación, organizó la cobertura del candidato en los medios de comunicación del Estado. Él es otro de los exfuncionarios que evadió la justicia y no se encuentra en el país.

Fernando Guerrero, quien fuera Ministro de Telecomunicaciones, también habilitó, de acuerdo con el documento, internet para el centro de atención al abogado, que auspiciaba Salazar.

Para el jurista Hernán Ulloa, los esfuerzos del gobierno pasado para ganar el Colegio de Abogados se pueden justificar porque la entidad calló ante “la metida de mano a la justicia”.

“El Colegio de Abogados, por su naturaleza, debió ser un ente crítico contra la vulneración de derechos”.

Otro abogado, Joan Paúl Egret, considera que la entidad fue usada como plataforma política y perdió así su naturaleza y propósitos. “Esto es para el servicio de sus agremiados, no para los que dirigen al colegio”.

Adicionalmente, Egret consideró que el Colegio fue usado para promoción personal de Salazar y su esposa. Hizo referencia al programa Justicia para Todos de TCtelevisión, que tuvo poca acogida y que motivó una auditoría de la Contraloría.

Salazar sigue trabajando. Aseguró que cumplirá su periodo, que termina este 2019, y dejará la Presidencia del gremio legal. (I)