Correa y Mera confirmaron autenticidad de chats

El expresidente Rafael Correa y secretario jurídico, Alexis Mera, intercambiaron varios mensajes que evidencian su preocupación por las acusaciones al exvicepresidente, Jorge Glas, en la trama de corrupción de Odebrecht.

Estos mensajes son parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía por los presuntos sobornos a empresas contratistas con el Estado. Las conversaciones se inician en junio del 2017, cuando se activaba la acusación con Ricardo Rivera, tío del Segundo Mandatario, quien fue señalado por Odebrecht como la persona que recibió el dinero a nombre del sobrino.

Glas pidió los consejos legales de Mera, quien era conocido como el hombre fuerte en el ámbito legal del correísmo. Para entonces, el Secretario Jurídico señalaba que el panorama no era alentador para la defensa del Vicepresidente.

La situación se complicó en los meses siguientes. La fuga del exministro Walter Solis avivó las diferencias en las filas de Alianza PAIS.

La exministra de Justicia, Rosana Alvarado, aseguraba que no sabía las razones por las que Correa defendía a Solis. La misma interrogante cruzaba la mente de Mera. Ambos coincidían en la existencia de un sector determinado que mal aconsejaba al exPresidente.

La investigación de los casos de Odebrecht tuvo un paréntesis con el retorno de exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, alias Capaya.

Mera se preocupó por la información que dio Capaya a la Fiscalía.

En septiembre del 2017, la suerte legal de Glas se complicó con la aparición de un testigo que supuestamente confirmaba los códigos que lo identificaban.

Correa aseguraba que era una jugada de la exSecretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para empujar la acusación. En cambio, Mera decía que cada día es más difícil la defensa.

Mera no desmiente los temas. Él aseguró que "esos correos han sido extractados por la Fiscalía violando la ley, que le prohíbe revelar información no relacionada con el proceso que se investiga. En este caso, tales correos no tienen relación alguna con los sobornos que están siendo investigados. Tampoco tienen relación con la calumniosa acusación en mi contra, relacionada con un dinero que dizque recibí, según ha declarado Pamela Martínez, y por la cual sigo privado ilegalmente de mi libertad”, dijo a este Diario.(I)