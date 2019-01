Consejo de Participación definirá concurso para el contralor

El futuro de Pablo Celi al frente de la Contraloría General está definido. Esto, aunque ha sido el contralor que más trabajo hizo en la lucha contra la corrupción. Las acciones las ejecutó por medio de exámenes especiales.

Desde hace 17 meses, Celi subrogó en el cargo a Carlos Pólit, quien está prófugo en Miami y ha sido sentenciado en el caso Odebrecht.

Hasta la fecha, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en 317 exfuncionarios de la década correísta.

Esos casos reposan en la Fiscalía y se suman a las 500 denuncias de corrupción que presentó el Ejecutivo en contra del gobierno anterior.

A pesar de ese trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) aprobará este miércoles el reglamento y conformará la comisión técnica para convocar a concurso público para elegir al nuevo contralor.

Cabe resaltar que en varias ocasiones Celi ha sido enfático en señalar que no participará para reelegirse.

En las últimas horas, al interior del Consejo de Participación se debatió sobre el futuro de Celi. Juristas consultados por este medio también destacan la decisión del Transitorio.

La constitucionalista Katiuska Arízaga aclaró que las competencias del Consejo Transitorio determinan que no puede llamar a concurso público porque durante los seis primeros meses de funciones no evaluó a Celi.

“Como no evaluó, no declaró terminado el período del Contralor. Por eso no puede designar al reemplazante”, dijo Arízaga.

En cambio, el jurista Juan Francisco Guerrero se pronunció a favor del concurso público. “El cargo de Celi es de libre remoción porque como subcontralor fue designado por Pólit. Él no fue un funcionario designado por concurso”, puntualizó.

A pesar de ello, ambos juristas coinciden en que Celi ha realizado una gestión destacada contra la corrupción respecto a su antecesor. (I)