Conagopare gestionó devolución de $ 11 millones del IVA retenido a los GAD Parroquiales Rurales

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), entre julio y diciembre de 2019, realizó varias actividades y gestiones en beneficio de la población rural. La nueva administración fue posesionada el 5 de julio de este año.



El Conagopare brinda procesos de asesoramiento, asistencia técnica, ejecución de programas, proyectos de capacitación y formación en temas como desarrollo local administrativo y económico.



La institución, presidida por la Ing. Yilda Rivera, gestionó con el Ministerio de Finanzas la devolución de $ 11 millones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) retenido a los GADPRs. De esta cifra fue ejecutado el 90%. "Insistimos que el IVA no debe ser cobrado a los GADPRs, es un desperdicio de recursos tener que pagar algo y pasar meses tramitando la devolución de ese mismo dinero", aseveró la funcionaria.



También se consiguió el financiamiento hasta junio de 2020 de los infocentros ubicados en las parroquias rurales. El objetivo es que sean financiados durante todo el año por el Gobierno, ya que los presupuestos limitados de los GAD Parroquiales Rurales no alcanzan para sostener los infocentros.



Asimismo, la entrega de créditos fondos no reembolsables para los GADPRs con el Banco de Desarrollo (BDE). Al momento han sido transferidos $ 9 millones y hay disponibles $ 31 millones para la ejecución de obras y proyectos.



La presidenta Yilda Rivera, junto con su equipo técnico, solicitó al Ministerio de Finanzas la asignación de presupuesto a los nuevos GAD; Sansahuari, Nueva Troncal, Santa María, El Paraíso La 14 y Nankais. Conagopare Nacional está a la espera de la contestación del Ministerio para que los recursos ya sean asignados a las parroquias.



Rivera resaltó el proceso de fortalecimiento institucional que viene encaminando a través de los 24 Conagopare provinciales, con el objetivo de mejorar los procesos de asistencia técnica, capacitación, estudios especializados, infraestructura y tecnología; servicios que se brinda a los GAD Parroquiales Rurales del Ecuador.



"Ratificamos nuestro compromiso y propuesta de trabajo desde la Presidencia Nacional de Conagopare: democratizar el presupuesto a través de la entrega de recursos para el fortalecimiento institucional de cada Conagopare Provincial. Todos reciben por igual", indicó la Presidenta.



En la sesión del Consejo Directivo Consejo del Conagopare el 26 de diciembre de 2019, las autoridades que representan las 824 parroquias rurales del país, aprobaron el Plan Operativo Anual 2020 y el Presupuesto Institucional 2020; que pondrá en ejecución para el desarrollo y progreso de los GAD Parroquiales Rurales a nivel nacional. (I)