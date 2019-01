Comisión no determinó causales para destituir a la asambleísta Ana Galarza

La Comisión Multipartidista no determinó causales para que la asambleísta de CREO, Ana Galarza, sea destituida del cargo como lo planteaba el parlamentario Ronny Aleaga.

Tras una sesión efectuada la tarde y noche de este jueves 24 de enero, la Comisión desechó la denuncia de Aleaga al sostener que durante el proceso no se demostró que Galarza haya gestionado cargos públicos o nombramientos.

No obstante, se recomienda que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) le aplique una sanción por mal uso de tarjetas electrónicas. Galarza admitió el pasado martes en una comparecencia haber utilizado la credencial de una de sus asesoras para entrar con su esposo a la Asamblea.

El informe fue aprobado por dos de los tres integrantes de la Comisión: por el presidente, Raúl Tello, del movimiento Unidos Por Pastaza, y por Lourdes Cuesta (CREO).

Por su parte, la asambleísta Amapola Naranjo decidió no ser parte de la sesión. "Yo estaré presentando un informe de minoría porque el pueblo necesita saber la verdad", puntualizó.

Mientras tanto, Aleaga calificó que la Asamblea Nacional "perdió la credibilidad, su rol fiscalizador".

Tello precisó que este caso, por la falta de pruebas, no puede ser análogo con el proceso que en el 2018 desembocó con la separación de la legisladora oficialista Norma Vallejo.

Entre las conclusiones del informe se puntualiza que los casos no son comparables "por cuanto el audio, materia de la denuncia, pertenece a una tercera persona distinta de la asambleísta denunciada, no así en el caso de la ex legisladora en donde el audio era propio".

La aprobación del informe se dio antes de que termine el plazo de 10 días que le dio el Pleno de la Legislatura para realizar la investigación del caso. (I)