COE Nacional resuelve nuevas medidas para la emergencia sanitaria

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional emitió nuevas resoluciones para la emergencia sanitaria por el coronavirus y que aplicarán desde este lunes 1 de junio de 2020. El director general del Servicio Integrado ECU911, Juan Zapata, informó en cadena nacional las decisiones a tomarse en todo el país.

Entre los aspectos más importantes tratados en la reunión de este lunes, está el permiso del COE para que los taxis brinden su servicio de lunes a domingo, sin restricción de circulación por el último número de placa ni por el color del semáforo del cantón en el que residan. También se dispuso que el uso de mascarillas o cubre bocas es obligatorio al salir a la calle.

El aislamiento obligatorio rige aún para personas que superen los 60 años de edad o que padezcan enfermedades catastróficas, lo mismo para personas con discapacidad. Esta medida busca proteger la salud de este grupo vulnerable de la población.

Si bien el espacio aéreo volvió a operar en el país desde este 1 de junio, con la reapertura de 22 aeropuertos nacionales, las fronteras terrestres con Colombia y Perú seguirán cerradas. Además, las clases presenciales no están autorizadas, por lo que el régimen Costa y Galápagos inició el año lectivo de manera virtual.

Los eventos públicos y masivos, así como los deportivos al aire libre, están suspendidos. Las librerías sí abrirán sus puertas, pero según el color de la ciudad en la que se encuentran. En cantones con rojo, al 30%; amarillo, 50%; y verde, 70%. Las actividades artísticas están autorizadas, pero sin público.

Zapata le recordó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que los parámetros de semaforización son estipulados por el COE Nacional y no pueden modificarse. Tampoco tienen permiso de instalar puntos de desinfección a base de amonio cuaternario o germicidas tipo C, por no ser recomendables para la salud.

El funcionario de Estado expresó públicamente el llamado “enérgico” del COE Nacional al alcalde del cantón Limón Indanza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, por interrumpir las actividades en los corredores logísticos. El alcalde Erik Bustamante habría impedido el tránsito de camiones de carga en su municipalidad, algo que está prohibido por el COE Nacional.

Hasta este lunes 1 de junio, en el Ecuador se han registrado 39.994 casos positivos por coronavirus y se reportó la muerte de 3.394 personas. (I)