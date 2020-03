El CNE trabaja en la consulta sobre comicios

Expertos constitucionalistas opinan que la Corte Constitucional no es el organismo encargado de decidir si se postergan o no las elecciones de 2021.

El aplazamiento de la fecha de las elecciones, esta es la propuesta cuya factibilidad la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, consultará a la Corte Constitucional (CC).

Se estima que la próxima semana el pleno del CNE resolverá el tema.

La titular del organismo electoral explicó a diario EL TELÉGRAFO que la propuesta la realiza como presidenta del CNE, la cual surge como una forma de prever los escenarios más complicados que podrían enfrentar las elecciones de 2021, debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.

“La emergencia podría trastocar los plazos propuestos y aprobados en el calendario electoral”, señaló la funcionaria.

La inquietud de hacer esta consulta responde al estricto cumplimiento de las fechas electorales previstas en el Código de la Democracia -aclaró - y nosotros, como CNE, no tenemos la capacidad para cambiarlas.

Atamaint indicó que, en caso de ahondarse la crisis sanitaria, se correría el riesgo de que el proceso electoral y sus resultados no se realicen como está planificado. Y que, además, se incumpla con el plazo de la posesión de las autoridades.

Por ello, la titular del CNE cree que esta posibilidad debe ser discutida por las autoridades de la CC.

“La propuesta no es cambiar las fechas de las elecciones, sino consultar sobre la posibilidad de aplazar el proceso electoral”.

Especificó que el CNE no puede arbitrariamente cambiar los plazos programados en el calendario electoral, puesto que responden a lo dispuesto en el Código de la Democracia.

Añadió que, de levantarse la emergencia, el CNE haría los esfuerzos necesarios para mantener el calendario electoral.

Atamaint señaló que si la CC da paso al aplazamiento de las elecciones, el calendario electoral recorrería las fechas desde cuando se inicien los nuevos plazos. Sin embargo, los tiempos establecidos para impugnaciones, debates y otros se mantendrían.

Los constitucionalistas Stalin Raza y Jorge Benavides coincidieron en que la presidenta Atamaint no debe enviar ningún pedido de consulta a la CC, puesto que el organismo no es de consulta, sino jurisdiccional.

Raza dijo que el CNE es la entidad que debe tomar una decisión al respecto y no la CC. “Si ven que no alcanzarán a cumplir el período electoral, que no tienen el presupuesto, pueden decidir suspender el período preelectoral y continuar cuando la emergencia pase”.

Mientras que Benavides aclaró que Atamaint no tiene facultad para hacer la consulta. “La CC inadmitiría la iniciativa; además, la pregunta no tiene sustento jurídico, puesto que la Constitución establece fechas de los procesos electorales”.

Los dos juristas coincidieron en que el único organismo que puede acortar o mover los plazos del calendario electoral es el CNE y no la CC. Además, que la iniciativa no puede ser exclusiva de la presidenta del organismo, sino de los cinco consejeros.

Byron Zuquilanda, de CREO, indicó que no es viable posponer elecciones y que su partido entregará parte del fondo partidario para solventar la crisis por el covid-19.

Alberto Arias, de AP, dijo que este no es el momento de pensar en las elecciones, sino de garantizar salud a la ciudadanía. (I)

La Asamblea pide un bono para los médicos

Alrededor de 50 legisladores intervinieron ayer, martes, en la primera sesión virtual del pleno de la Asamblea Nacional.

Los parlamentarios trabajaron en la aprobación de una resolución de Compromiso Político y Social frente a la Emergencia Sanitaria covid-19.

EL proponente de la resolución fue Esteban Albornoz, asambleísta de Alianza PAIS. Entre los pedidos que se realizaron está el de asignar, de manera urgente, los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria.

Además, fortalecer las condiciones del servicio, contratación de nuevo personal y su bioseguridad; adecuar y habilitar suficientes hospitales.

De igual manera, el pedido propone que se disponga de la entrega de un bono adicional de contingencia para los servidores del sector salud, que sea equivalente al 50% del salario básico.

Se exige también el compromiso al sistema financiero privado, para que aplique una política similar que la banca pública, a fin de establecer facilidades en la reestructuración de créditos productivos, comerciales y de consumo, sin costo por moratoria o servicios de cobranza, así

como la reinversión de sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer el sistema productivo nacional.

Hasta el cierre de esta edición, el debate continuaba. Todos los legisladores concordaron en la necesidad de no politizar la emergencia y exigir al Gobierno que destine los recursos necesarios para superarla. (I)