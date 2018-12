El CNE insta a las organizaciones a realizar un correcto gasto electoral

El 5 de febrero próximo los candidatos de las organizaciones políticas del país comenzarán oficialmente su campaña electoral con miras a conseguir alguna dignidad en los comicios seccionales del 24 de marzo de 2019.

Por ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pide a los movimientos y partidos políticos a efectuar un correcto uso del gasto electoral, con la finalidad evitar sanciones económicas.

El martes 4 de diciembre, el pleno del CNE aprobó por unanimidad el límite del gasto electoral para las próximas elecciones. El consejero José Cabrera señaló que el monto económico máximo para las candidaturas a las prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales se determinó de acuerdo al número de electores y aspirantes para cada dignidad.

En el caso de prefectos y viceprefectos, detalló Cabrera, la normativa indica que se asignarán los recursos multiplicando $ 0,15 por el número de electores; para alcaldes $ 0,20 y juntas parroquiales $ 0,30.

Para la promoción de concejales urbanos y rurales será el 60% del valor fijado para alcaldes. “Por ejemplo, en Guayas, para prefecto y viceprefecto, cuyo número de electores es 3’182.028, por los $ 0,15 es $ 477.304,202 de límite del gasto electoral”, detalló Cabrera.

Además explicó que el Fondo de Promoción Electoral se refiere al financiamiento estatal a través del presupuesto del CNE destinado a la campaña propagandística en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.

Esos recursos que destinará el Estado van directamente a los medios de comunicación como propaganda electoral y no a las organizaciones políticas.

“La campaña iniciará el 5 de febrero y a partir de esa fecha se harán los contratos con los medios de comunicación, e incluso ya reciben capacitación algunos medios que están interesados en intervenir en este tema”, comentó.

Sobre el gasto electoral, Cabrera dijo que este viene de las organizaciones políticas a través de las aportaciones que reciben de sus adherentes y que los invierten en propaganda, como llaveros, afiches camisetas, plumas, banderas, etc.

John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral de Guayas, indicó que la entidad estará vigilante en este tema, sobre todo, de la publicidad anticipada.

Manifestó que lo que una organización reporta como gasto electoral, el Consejo Electoral le suma la publicidad anticipada evidenciada en los recorridos efectuados en la provincia.

“Si una organización se pasa del límite, el excedente tendría una multa de hasta el 100% del valor sobrepasado, es decir, que si el excedente es de $ 1 millón, la multa llegaría a $ 1 millón”, indicó.

En el caso del movimiento Democracia SÍ, este capta sus contribuciones para financiar la campaña de sus candidatos a través de sus adherentes.

Víctor Hugo Aguirre, director provincial del movimiento en Guayas, aseguró que la campaña electoral de Democracia SÍ no será onerosa sino inteligente, y que no incluirá a grandes empresarios, “porque no queremos algún tipo de compromiso”.

“Nuestros escasos recursos los manejaremos de forma idónea e inteligente, pese a ello, creemos que tendremos una buena acogida en algunos cantones y en la provincia pelearemos la Prefectura”, indicó Aguirre.

Añadió que en las filas de la organización política tienen candidatos de calidad, con propuestas claras e idóneas para solucionar los diversos problemas que atraviesan los habitantes de cada cantón y en la provincia.

Sobre si los medios digitales pueden acceder a la publicidad electoral, Cabrera enfatizó que para aquello no está normado, es decir, no existe una regulación para que se beneficien de los recursos de la propaganda. “Eso sí, este tema está dentro de las reformas que queremos presentar a la Asamblea”. (I)