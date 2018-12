Diana Atamaint: “Hemos usado $ 25 millones de los fondos para comicios”

A menos de una semana de que se cierre el plazo para la inscripción de candidatos (21 de diciembre), las organizaciones políticas apuran las inscripciones; “vamos a ser estrictos con la revisión de requisitos que deben cumplir los postulantes y que están señalados en la ley”, señaló la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La funcionaria explicó que para este fin, han contratado a 442 personas que están dedicadas a revisar las candidaturas que se presentan en todo el país; “en caso de que haya alguna inhabilidad se señala de inmediato, de esta manera las organizaciones políticas podrán contestar enseguida”.

¿Qué otras actividades están desarrollando?

Hemos llamado a los directores provinciales de todo el país para resolver problemas de presupuesto. Finanzas no ha entregado todos los desembolsos, hemos ejecutado el 50% del presupuesto anual del CNE, pero faltan otros pagos que debemos cumplir para cubrir los anticipos de las actividades planificadas.

¿El presupuesto para las elecciones también se está ejecutando?

Del presupuesto aprobado de $ 99’330.637 para los comicios de 2019, hemos usado $25 millones que lo estamos ejecutando en este año, el saldo se usará en las diferentes actividades que se efectuarán y la contratación de personal para todo el proceso que se viene.



¿En qué se ha gastado?

En los anticipos al Instituto Geográfico Militar (IGM) para la elaboración de papeletas y documentos electorales, la contratación para la transmisión de datos, personal para la inscripción de candidaturas, campañas de cambios de domicilio, los apoyos técnicos en todas las delegaciones en los diferentes departamentos como son el jurídico, logístico, también la implementación de personal para el proceso de selección de candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana, estos son los rubros más importantes hasta el momento.



¿Necesitan contratar más personal?

Alrededor de 40.000 personas necesitaremos en todo el territorio de acuerdo con el operativo planificado, quienes laborarán solo durante esta temporada electoral y de ninguna manera pasarán a formar parte de la plantilla de trabajadores o servidores públicos del CNE, nosotros tenemos nuestra propia planta para el normal funcionamiento de la institución conformada por 1.077 trabajadores, pero todas estas personas que serán traídas bajo el presupuesto estarán por periodos de entre 15 días a seis meses, por ejemplo, los vocales de las juntas parroquiales electorales se quedarán hasta mayo.



¿Ya está contratada la empresa para la transmisión de datos?

La transmisión de datos lo vamos a hacer con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), por un monto estimado de cerca de $ 2’200.000, esta empresa nos ha ofrecido condiciones más seguras, de esta manera garantizaremos que la transmisión de la información será oportuna y eficiente al momento de la proclamación de resultados.

Además se ha priorizado el ahorro con este contrato, considerando que en las elecciones presidenciales del 2017, la transmisión de datos con otra empresa que no quisiera dar el nombre costó alrededor de $4’600.000; en otro contrato parecido se pagó $2’600.000, entonces optamos por la oferta más económica y que incluye todas las seguridades para evitar cualquier tipo de ataque informático.



Hay grupos políticos que se han pronunciado a favor de una extensión del periodo de inscripción de candidatos ¿es posible?

Tenemos que respetar los tiempos previstos en la ley, haciendo una cuenta regresiva desde el 24 de mayo en que tienen que posesionarse las autoridades, esto es inamovible porque está en la Constitución. Nosotros hemos hecho un calendario y las organizaciones políticas tuvieron un mes para que preparen candidaturas, esperamos que estas inscripciones se vayan desarrollando con absoluta normalidad.



A cinco días de que termine el plazo habrá una avalancha de inscripciones de candidatos...

Estamos preparados, existen 442 personas dedicadas únicamente a la verificación de requisitos, en los últimos días seguramente habrá una avalancha de inscripciones, pero lo que sí es preocupante es que por dejar para última hora sus candidatos no cumplan con los requisitos demandados por la ley y se queden afuera, no porque el CNE no pueda atenderlos, pero si en este último día algún candidato no cumple requisitos, nosotros no tendremos cómo hacer para ayudarlos, por eso las organizaciones políticas deben actuar con responsabilidad para que no tengan esos problemas.

¿Resolvieron el tema del número de papeletas para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana?

Hemos estado trabajando en una iniciativa que ya tiene un criterio de unanimidad para que suba al Pleno y sea formalizada, la propuesta es que las candidaturas para el Consejo de Participación Ciudadana tienen que manejarse en tres papeletas, una para mujeres, otra para hombres y otra para pueblos y nacionalidades y residentes en el exterior.

¿Cómo será la elección de estos consejeros?

La ley nos dice que necesariamente deben elegirse tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades del exterior, en este sentido quiere decir que las personas más votadas de cada grupo serán designados como los ganadores y los tres siguientes menos votados serían los alternos. En el exterior solo se habilitará el voto para los consejeros.

¿Cómo están haciendo el control de la campaña anticipada?

Hasta el 15 de noviembre hemos registrado 10.700 artículos promocionales que se han identificado como campaña anticipada y que ya están en nuestra base de datos, en su debido momento serán cuantificados, es decir cuánto costó cada promoción lo que será imputado al gasto electoral, incluso podría ser congelada la cuenta del partido político como sanción. Lamentablemente no tenemos otras medidas porque no consta como infracción en la ley, por eso debemos impulsar una reforma al respecto. (I)