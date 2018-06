Viceprefecta azuaya se separa del movimiento político Participa

María Cecilia Alvarado, viceprefecta de Azuay, anunció su separación del Movimiento Participa que dirige el prefecto Paúl Carrasco.

A través de un manifiesto de dos páginas, Alvarado dijo que llegó al movimiento en 2013 “con ilusión, con optimismo y con la certeza de poder aportar con nuevas propuestas”.

“Sin embargo, las diferencias que se han dado con el Prefecto no han sido pocas”, indicó en el documento, agregando que las tensiones se han acumulado. “Cada vez he tenido menos espacio para abordar directamente mis preocupaciones”.

“Salgo de Participa, no de la política. Salgo de Participa, no de la Viceprefectura. Seguiré trabajando en todo lo que la institución me permita”, señaló la viceprefecta del Azuay.

“Salgo con la tranquilidad de haber dejado lo mejor de mí, de haber aportado, trabajado y propuesto, y con la certeza de tener toda la energía para construir en minga un nuevo espacio que nos devuelva la ilusión y la motivación”.

De su lado, Geovanny Palacios, presidente provincial del movimiento Participa, también en un comunicado indicó que la adhesión y la desafiliación son actos voluntarios.

Agradeció los aportes “brindados (por la autoridad provincial) en nuestro proyecto político mientras permaneció allí”. (I)