César Litardo: “Hay apertura para llegar a acuerdos con las distintas bancadas”

Es asambleísta de Alianza PAIS (AP) por la provincia de Los Ríos, vicepresidente de la comisión ocasional para la consulta e integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria. César Litardo conversó con EL TELÉGRAFO sobre la agenda de trabajo.

¿Qué tendrá el primer informe?

Está en discusión la metodología para aplicar un filtro para la selección de los futuros integrantes del Consejo de Participación.

¿Para qué un filtro si la elección es a través del voto popular?

Por varias razones; una es que la elección abierta sería imposible de hacer porque podrían ser más de 3.000 candidatos para esos cargos. Eso técnicamente sería muy complicado.

¿Qué propuestas existen para resolver este problema?

Algunos han propuesto la recolección de firmas para designar a los consejeros. Otros que el consejo transitorio haga el concurso de méritos y oposición entre los candidatos o que los grupos sociales se organicen y de ahí salgan los seleccionados. Nuestra decisión será consensuada entre todos los integrantes de la comisión ocasional para la consulta popular.

Pero no todos están de acuerdo. ¿Cómo conseguirán los 70 votos que se requieren para aprobar el informe?

Hablamos en el pleno de manera informal con distintas bancadas y con los comisionados. Hay predisposición para buscar los mecanismos más idóneos; el Ejecutivo tampoco se ha cerrado a esa posibilidad; hay apertura para llegar a acuerdos.

Hay críticas a la conformación de las ternas para el consejo transitorio.

Creo que está bien constituido en general. Nunca se va a contentar a todos. Hay nombres y hojas de vida respetables en el país. El tema no ha generado controversia.

¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en el CNE nombrado por el actual Consejo de Participación?

El actual CNE ha sacado una consulta limpia; llamó a elecciones y no tuvo ninguna impugnación. No satanicemos todas las instituciones. Hay que evaluar para no equivocarse. Queremos minimizar los errores para que la ciudadanía esté tranquila y los consejeros elegidos sean los mejores del país. (O)