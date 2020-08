"Todo lo que los periodistas hablan sobre reparto de hospitales y de cargos son inferencias de ellos”

La semana pasada, los periodistas del portal La Posta hicieron una interpretación de conversaciones vía chat de la ministra de Gobierno, María Paula Romo con el exasambleísta Daniel Mendoza, acusado de delincuencia organizada. Según esa interpretación, los chats evidencia rían la relación cercana de Mendoza y la Ministra, y el supuesto reparto de hospitales. La penalista Lorena Grillo explica que esos chats, por sí mismos, no significan nada, y que es ilógico que los asambleístas que son parte del pretendido reparto, voten a favor de una investigación sobre el tema, eso sería “dispararse en el pie”.

Para empezar, explique la ruta de una cadena de custodia y cuando su contenido pierde valor en juicio.

Cuando un dispositivo cualquiera, un CD, un teléfono, un computador, una flash memory, entran en cadena de custodia, no se quedan en la Fiscalía sino que pasan a las bodegas de la Policial Judicial y se les asigna un número. Entonces, ese dispositivo permanece en cadena de custodia hasta su apertura en audiencia, si se abrió antes de la audiencia, no tendría ninguna validez.

Sobre el caso Mendoza se puede presumir que se sacaron capturas de pantalla de esos chats, que se entregaron a varias personas, y luego que el teléfono, con el contenido de esos chats, se entregó a la Fiscalía. Pueden haber varias fuentes con estos chats, pero creo que lo más importante es ver su contenido.

¿Qué se puede entender del contenido de esos chats?

Si se leen esos chats sin escuchar la interpretación que hicieron los periodistas de La Posta, realmente, no dicen nada. Se saludan, se responden, él (Mendoza) recomienda a alguien, le manda un curriculum, se queja de que una persona cercana a él habría sido despedida o removida de un cargo, insiste en que eso se va a ver mal, ella le contesta que lo que se ve mal es la mala gestión… En todo esto creo que no hay infracción alguna.

Los periodistas sostienen que recomendar al gobernador de Manabí, por ejemplo, puede configurarse como gestionar puestos públicos.

Primero tendría que determinarse que Mendoza fue la única persona que le recomendó al actual gobernador de Manabí para ese puesto. Por otro lado, tendríamos que ver qué beneficios habría recibido el exasambleísta Mendoza por parte de ese gobernador, sin embargo, hay que entender que los cargos de las gobernaciones son de absoluta confianza del Presidente, es decir, no se requiere hacer un concurso de méritos y oposición para llegar a ese puesto. Además, los puestos de confianza de un gobierno salen de sus propia filas, no de los otros partidos.

Antes del mediodía, @LaPosta_Ecu me envió varias preguntas relacionadas al caso Mendoza. Comparto con ustedes las respuestas enviadas a su cofundador, @luisevivanco pic.twitter.com/nRIy1uc57T — María Paula Romo (@mariapaularomo) August 26, 2020

Ahora bien, los periodistas, para explicar el supuesto reparto, mezclan esos chats con un organigrama supuestamente hecho por Mendoza, para asegurar que la Ministra es quien esta detrás de todo. ¿Encuentra creíble esta teoría?

De los chats no se puede colegir absolutamente nada del tema hospitales. En los chats no se lee ni una sola vez la palabra hospitales, médicos, medicinas, absolutamente nada. En la lógica de los periodistas, el señor Mendoza está investigado en un proceso por el hospital de Pedernales y automáticamente quien conversó con él es parte del delito. Por lo tanto, todas las personas que chatearon con Mendoza son delincuentes.

Todo lo que los periodistas hablan sobre reparto de hospitales y de cargos son inferencias de ellos, porque en los chats no se evidencia nada. Insisto, si se leen los chat sin escuchar a los periodistas que los están presentando, nada de lo que ellos dan a entender consta en los chats, absolutamente nada.

¿No parece sospechoso que solo se elijan ciertos chats entre la Ministra y Daniel Mendoza y no aparezcan chats con otros políticos?

Las personas que supuestamente recibieron los hospitales y constan en el organigrama, que según los periodistas hizo Mendoza, son los que votaron el jueves, en la Asamblea, a favor de la investigación. Hay que tener un poco de sentido común: si me dan un hospital dentro de un reparto político, no voy a ser tan torpe en votar a favor de una investigación en contra de quien me entregó el hospital.

Por tanto, si todas las personas que están nombradas en ese cuadro se van en contra de la ministra Romo y piden la investigación y el juicio político, es evidente que no hay ningún reparto de nada, porque estas personas, lógicamente, deberían protegerla, porque al hacerlo se protegen a ellas mismas. Lo contrario, sería dispararse en el pie.

Es una acusación extraña que el pretendido reparto de hospitales se inculpe a la Ministra de Gobierno y no a las autoridades nominadoras, es decir, al Ministerio de Salud.

Este es un tema muy importante: hay que ver las fechas en que fueron nombrados los directores de esos hospitales y las fechas de esos chats, para ver si las fechas cuadran. Yo tengo entendido que muchos de esos directores estaban en funciones incluso antes de este gobierno.

¿Dónde quedan las ministras de Salud en todo esto?

Las ministras de Salud que estuvieron en esas fechas, en el cargo, deben responder si nombraron a esas personas y por qué lo hicieron.



En el supuesto de que la ministra Romo haya incidido en el nombramiento de directores de hospitales, ¿no se debe primero determinar si esos directores cometieron delitos durante su administración?

Tiene que haber existido un beneficio para ella, porque yo puedo recomendar a una persona, pero no me puedo hacer responsable de los delitos en que esta persona pueda incurrir. La responsabilidad penal es personalísima, no se traslada a quien recomienda ni a nadie.

¿Cómo entender que la reacción inmediata de la Asamblea sea pedir al Presidente de la República que separe a la Ministra del cargo?

Históricamente la Asamblea ha tenido muy poca popularidad y esta tiene unos índices muy bajos. En esa situación, le golpea que varios asambleístas aparezcan en el cuadro de Mendoza, además, que tenga a varios asambleístas con problemas legales. Entonces, con la votación del jueves creo que tratan de lavarse la cara.

Si fuera cierta la acusación, no habría un pedido de investigación con el voto de los implicados, no tiene lógica. Sin embargo, me parece importante que se haga esa investigación, que se transparenten las cosas. (I)