Arroz Verde: La Fiscalía busca nuevos indicios

Otro nombre aparece en la investigación de Arroz Verde. Se trata de Cristian P., quien trabajó de cerca con Pamela M. cuando ella fue asesora del expresidente Rafael Correa.

Para la Fiscalía, él puede tener información relevante en la trama de los supuestos aportes ilegales a las campañas para la reelección de 2013 y las seccionales de un año después.

Por eso pidió a la Corte Nacional de Justicia que autorizara el allanamiento e inspección de dos inmuebles y una oficina donde trabaja Cristian P. en Quito. La noche del lunes 10 de junio se cumplió el operativo y Cristian P. fue retenido para que entregue su versión.

Esa declaración movió el piso a Pamela M., quien tenía previsto ampliar su versión sobre el sistema paralelo para ocultar los aportes ilegales para la campaña.

La diligencia fue planificada para las 10:00 de este martes 11 de junio, por eso se pidió su traslado desde el centro de detención de Chillogallo hasta las oficinas principales de la Fiscalía en Quito.

Pero dos horas después su abogado, Édgar Molina, aseveró que no se cumplió con el testimonio. Explicó que no pudo conversar con su cliente y que no pudo ampliar su versión.

A inicios de mes, Pamela M. habló con la Fiscalía y sostuvo que en 2013 presuntamente recibió la instrucción de expresidente Correa para llevar un registro de gastos de campaña paralelo al de Alianza PAIS.

“Me dijo que este registro era consecuencia de que en las elecciones anteriores le habían surgido dudas sobre los reportes de gastos de campaña que habían sido encargados en esa época a Ricardo Patiño”, dijo entonces.

De acuerdo con esa declaración, cuando llevaba este registro paralelo entregó dinero al exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M., quien está detenido y es investigado por supuesta concusión. Además, mencionó a la exministra María de los Ángeles D., quien también es indagada en el mismo proceso judicial y no puede salir del país.

Derecho al silencio

Ayer estaba previsto que otra de las detenidas, Laura T., también aportara más elementos. Según Fausto Jarrín, abogado de Alexis M., ella intentó acogerse al derecho al silencio, pero por insistencia de la Fiscalía contestó pocas preguntas, que, a su criterio, no aportaron en la investigación.



Laura T. también trabajó con Pamela M. en la Presidencia de la República; luego fue su asistente en la Corte Constitucional. Fue detenida en mayo pasado y está recluida en el centro de privación de Chillogallo.

Mientras tanto, en la Asamblea no arranca la investigación anunciada. Está previsto que el jueves 13 de junio el pleno se reúna para decidir si el caso es enviado a la Comisión de Fiscalización o se crea un grupo especial conformado por representantes de las bancadas legislativas.

Hasta que esto se decida, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño, del bloque de Alianza PAIS, anunció que se investigará la denuncia de los aportes del 2013, 2014 y del 2017, donde supuestamente se usó el mismo sistema para la campaña presidencial de Lenín Moreno.

Cedeño explicó que si el caso llega a Fiscalización convocarán a todas las autoridades, funcionarios y sectores políticos. En su declaración incluyó al presidente Moreno. “Él no se opondría, si es que fuera el caso, pero es un tema que hay que analizar”.

Para la asambleísta aún existe “mucha tela por cortar en el caso Arroz Verde”. Por eso sostuvo que Fiscalización hará una hoja de ruta para que en un plazo mínimo de 60 días termine la investigación legislativa. (I)