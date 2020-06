Cancillería suscribe convenio con ONG estadounidense

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la organización no gubernamental de los Estados Unidos Por Cristo Inc. suscribieron un convenio de cooperación no reembolsable por la cantidad de $2'500.000 millones para la provisión de servicios médicos a la población vulnerable.

El convenio Básico de Funcionamiento tendrá una vigencia de cuatro años y permitirá también el fortalecimiento de capacidades de talento humano ecuatoriano en el ámbito de la salud.

La ONG “Por Cristo Inc.” fue fundada en 1980. En el Ecuador puso énfasis en la atención y promoción de la salud materna e infantil y en la prevención de enfermedades prevalentes en grupos vulnerables. Medios Públicos (I)