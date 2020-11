Camilo Pinzón: “En todos los países hay una crisis de liderazgo”

El artículo 61 de la Constitución de la República establece que los ecuatorianos y ecuatorianas pueden participar en los asuntos de interés político.

Mientras que el artículo 95 de la Carta Magna establece que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad…

En el informe Latin American Public Opinion Project (LAPOP), de Vanderbilt University, se indica que si bien la mayoría de los ecuatorianos apoya a la democracia desde los inicios de la medición (2004), el porcentaje que reconoce que la democracia es la mejor forma de gobierno disminuyó a su nivel histórico más bajo en 2016 (53.0%).

El liderazgo y las capacidades legislativas se han visto menoscabadas en el país, desde que salieron a la luz los actos de corrupción cometidos por asambleístas y funcionarios públicos; por la falta de credibilidad hacia ciertos funcionarios y por las ofertas populistas realizadas en tiempos de campaña.

Si bien la Constitución establece la participación de los ciudadanos mayores de edad en la política y no hay la exigencia de un título académico, la sociedad ha cuestionado la llegada al Legislativo de personas que alcanzaron una curul por simpatía, pero sin una buena agenda legislativa que esté marcada por propuestas de proyectos de ley que beneficien a la comunidad.

En ese sentido, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional se unen para llevar adelante el Programa de Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Legislativas que tiene como objetivo la formación de nuevos líderes.

Camilo Pinzón, miembro del directorio de la Corporación Líderes para Gobernar y director de EDES Business School, de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), habló con El Telégrafo sobre este programa.

¿Cuál es el objetivo del Programa de Liderazgo y Desarrollo de Capacidades Legislativas y a quiénes está dirigido?

Es una alianza que estamos teniendo la Escuela de Negocios de la UTPL, conjuntamente con la Corporación Líderes para Gobernar, que es una organización sin fines de lucro que viene trabajando en la formación de capacidades de líderes locales hace muchos años.

Lo que buscamos es justamente generar capacidades en nuevos líderes que tienen interés de participar en tareas legislativas; esto no solo es de la Asamblea Nacional, también pueden ser líderes locales que participan de actividades en los Concejos Municipales por ejemplo.

El objetivo que tenemos es transmitir conocimiento, fortalecer sus capacidades, porque hemos identificado que muchas personas son conocidas por alguna razón, pero que no necesariamente conocen cómo funciona el aparato legislativo del Estado, ya sea a nivel nacional o local, y consideramos que es muy importante fortalecer estas capacidades, porque finalmente ellos lo que están haciendo es construyendo el marco normativo para nuestra sociedad y creo que es una forma de contribuir a mejorar el entorno.

Los últimos años, lamentablemente, los actos legislativos no siempre han sido los más reconocidos, desde nuestro lado, no tenemos ninguna intención de hacer política, esto no tiene ningún tinte político a favor de ninguna tendencia. Consideramos que todas estas tienen que ser fortalecidas.

¿Es la primera vez que lo hacen?

Este es un programa novedoso, es la primera vez que lo vamos a lanzar, es pionero, lo estamos estrenando.

¿El programa se encamina también a formar líderes?

Sin duda, todo lo que estamos haciendo, detrás de esto y la alianza con la Corporación Líderes para Gobernar, en el fondo es formar líderes. Además contamos con una certificación de Naciones Unidas, a través del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIPAL), y las personas que cursen este programa, además de recibir una certificación académica por parte de la UTPL, a través de su Escuela de Negocios, también recibirán una por parte de CIPAL, que es parte del sistema de Naciones Unidas.

Ahora estamos empezando en Ecuador, pero esperamos llevar este programa para hacer una formación de líderes en América Latina en general.

¿Cómo está la formación de líderes en la región?

La formación de líderes es bastante amplia, lo que son líderes del sector privado, líderes del sector público, pero más allá de eso lo que vemos es una gran necesidad de formar capacidades de liderazgo, es una necesidad en Ecuador y en todos los países; es algo que es necesario; en todos los países hay una crisis de liderazgo.

Está muy claro, hay estudios en Ecuador que demuestran que la ciudadanía ha perdido la credibilidad en la Asamblea y el sector público, y que solamente tienen credibilidad para salir adelante en la ciudadanía. Esto es preocupante, porque si bien es bueno que se construya confianza hacia la ciudadanía, no es bueno que una sociedad no confíe en sus aparatos políticos.

Se habla de que más del 90% desaprueba la gestión de la Asamblea Nacional, entonces esto es algo realmente preocupante y por lo tanto hay que formar nuevas capacidades, es nuestra forma de contribuir, es algo que no se logra de la noche a la mañana por supuesto, pero es un camino que queremos empezar a aportar y construir.

¿Cuándo inicia?

Este programa inicial el lunes 16 de noviembre, van a tener clases lunes, miércoles y viernes, en un horario de 18:00 a 20:00, en formato virtual, y terminaría el 16 de diciembre. Estamos evaluando la posibilidad de abrir una siguiente ronda para el próximo año. Hemos tenido muy buena acogida.

Los candidatos yo sé que ahora están pensando más en campaña, pero también es importante que piensen en formarse por si son elegidos tengan el conocimiento necesario para desempeñar de la mejor manera su trabajo.

¿Quiénes son los expositores?

Tenemos distintos expositores, de distintas tendencias. Tenemos a Arturo Moscoso, Rosalía Arteaga, Mauricio Alarcón, Lidia Rivas, Diego Cevallos, y Felipe Arias que es uno de los expositores internacional, de Colombia.

Lo que van a ver son distintos tipos de herramientas enfocadas en cómo construir políticas públicas, cómo abordar la fiscalización, cómo hacer medición del impacto de la construcción de marcos normativos.

Van a ver una guía clara de cómo funciona la Asamblea Nacional y sus comisiones, y herramientas que les permitan desempeñar de mejor manera su trabajo, lo que implica la normativa administrativa del sector público y, por supuesto, concienciar sobre los valores de la función pública, la responsabilidad que eso implica, la honestidad y también que ellos sepan cómo construir una carrera política adecuada.

Es posible ser político, la sociedad necesita de buenos políticos, y lo que buscamos es mostrar casos de cómo hacer esto de una manera positiva. (I)

DATOS

El programa tiene un fondo de becas que sirven para personas que quieren formarse, pero que por alguna razón no tienen los recursos. Pueden aplicar a becas entregadas por la Corporación Líderes para Gobernar, gracias al aporte del sector privado.

El costo del programa es de $ 300, pero con las becas pueden estar subsidiados y pagar $ 70.