La cadena de bloques tiene diferentes usos

Votar desde el celular. Esto ya es posible gracias a una tecnología llamada blockchain (cadena de bloques). Funciona como un registro único de datos en varios modos dentro de computadoras y servidores.

Nació en 1999 y está relacionada con el bitcon, permite almacenar información que jamás se podrá perder, modificar o eliminar, explica Cecilia Pastorino en el sitio web welivesecurity.

“Es como un gran libro contable donde se controla cada una de las transacciones encriptadas. Puede ser una base de datos pública, semipública o privada en la que se registran los datos y una copia exacta de ellos en cadena”, dice a este Diario en una entrevista telefónica William Murillo, gerente de 1800-Migrantes- USA.

Él vive en Nueva York y presentó el viernes 28 de febrero de 2020 una propuesta formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre esta tecnología para la votación de los migrantes ecuatorianos en el mundo. “Este sistema garantiza transparencia, evita el fraude y ahorra dinero al Estado”, agrega.

Según Pastorino, el blockchain permite “verificar, validar, rastrear y almacenar todo tipo de información, desde certificados digitales, sistemas de votación democráticos, servicios de logística y mensajería, contratos inteligentes y dinero y transacciones financieras”.

Un ejemplo del voto electrónico es Bogotá, Colombia, donde se hizo una prueba piloto de votación estudiantil, en marzo 2018. La Universidad Nacional y la Alcaldía de la capital colombiana utilizaron blockchain con 4.500 alumnos de tres colegios que eligieron a sus líderes.

Los estudiantes se sentaron frente a computadores, escribieron un código de identificación y votaron por sus candidatos favoritos. La elección ahorró papel, recursos y tiempo, dice una información del portal BBV.com.

Pero esa tecnología no solo se utiliza en las elecciones. En Seúl, Corea del Sur, una empresa canadiense de blockchain firmó un contrato por 41 millones de dólares con el Ministerio de Transporte para un programa piloto de almacenamiento de datos del tráfico de la ciudad basado en blockchain, indica el portal web CoinTelegraph.

Incluso, el alcalde de la capital de Corea del Sur, Park Won-soon, anunció la “Ciudad Blockchain de Seúl”. Él señaló que esa tecnología se usará en la administración que incluye el sistema de votación y el historial de los vehículos y las tarjetas de identificación ciudadana, se lee en el sitio web.

Sin embargo, esa tecnología no se pude utilizar en Ecuador. ¿Por qué? No se ajusta a la legalidad constitucional del sistema de votación, explica Néstor Marroquín, exauditor electoral del CNE. “El blockchain es un sistema funcional y seguro, pero no es práctico para el sufragio en Ecuador porque choca contra lo estipulado en la Carta Política sobre ese tema”.

Según él, Ecuador no tiene la cultura política para aplicar esa tecnología y se pregunta ¿qué pasaría si alguien sufragara desde su celular e hiciera una captura? “Podría hasta negociar con su voto. Es peligroso para este país”.

En Blockchain se pueden hacer transacciones



El sitio web blockchain.com dice que Blockchain Exchange, fundada en 2011, es el lugar más seguro para comprar, vender o intercambiar criptomonedas.

El portal explica cómo conseguir una cuenta gratis para hacer las transacciones. Exhibe cifras como estas: 46 millones de billeteras electrónicas, 100 millones de transacciones, en 140 países, número 1 líderes de investigación de ese mercado.

También invita a utilizar el más famoso explorador de bloques para buscar y verificar las transacciones en las blockchains de Bitcoin, Ethereum (plataforma para compartir información que no puede ser manipulada). (I)