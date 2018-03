Bases de AP hacen autocrítica y piden correctivos

Alrededor de 350 dirigentes de base del movimiento Alianza País (AP) de los ocho cantones de Pichincha, demandaron de sus dirigentes, correctivos para continuar con mayor fuerza el proyecto de revolución ciudadana.

Durante el primer Congreso Político Ideológico “Ética y Revolución”, que se cumplió este sábado en el campamento Nueva Vida, al suroriente de Quito, los participantes conformaron nueve mesas de trabajo para analizar la coyuntura interna y externa.

La retrospectiva y prospectiva de AP, Plurinacionalidad, Interculturalidad, democracia, reconceptualización de la revolución ciudadana, el rol de las organizaciones sociales, el papel de los militantes en la coyuntura, los cambios en el escenario mundial, la construcción de un gobierno local, y el rol de la juventud, fueron los temas de análisis y discusión.

Una profunda autocrítica de los hechos negativos y correctivos inmediatos, hacer un replanteamiento al proyecto político de AP, un llamado a que los cuadros políticos sean éticos, transparentes, honestos, comprometidos con la honestidad y respaldar al Gobierno de Lenín Moreno, fueron las principales conclusiones.

“Se ha dado lo que nosotros presumíamos, un análisis crítico por parte de la militancia, cambios en nuestra organización que requiere mayor democracia a través de la participación de la militancia”, dijo el director provincial de AP en Pichincha, Gustavo Baroja, quien presidió el encuentro.

A su criterio hay principios de todo revolucionario y uno de ellos es la autocrítica, que es un elemento que se olvidó en estos últimos años, que no se tomó en cuenta “y que nos obligó a no reconocer los errores y lo peor a no enmendar esos errores”.

Para el dirigente, el pronunciamiento de las bases es un llamado de atención, pero a la vez un compromiso para continuar adelante, superando lo negativo.

El director parroquial de AP, Edwin Miño, indicó que la decisión de la dirigencia es trabajar en un proceso de reafirmación ideológica y desde luego hacer replanteamientos.

“En lo económico un tema que nos ha afectado son los actos de corrupción que se han denunciado, por ello el reto es transparencia”, dijo al señalar que en lo político se propone que haya un proceso participativo. “Como AP no vamos a aceptar ningún proceso que no sea participativo”.

Para René Espín, secretario de organización de AP, del encuentro de este sábado, “estamos saliendo reforzados”, y anunció que este tipo de jornadas continuarán en las próximas semanas.

En la cita de alrededor de seis horas, no se habló de candidaturas, ni de otros asuntos políticos de coyuntura. (I)